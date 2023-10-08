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الأحد، 08-10-2023 04:30 م

جورجينا تقاضي شقيقتها بسبب كريستيانو رونالدو

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الوكيل الإخباري -  قررت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد هجوم نادي النصر السعودي، مقاضاة عائلتها بسبب تقديم معلومات غير حقيقية عن حياتها الخاصة قبل التعرف على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. 

وفقا لصحيفة "ABC" الإسبانية، فإن إحدى محاكم إسبانيا قررت تحريك الدعوى المقدمة من جورجينا منذ عام 2021،  ضد شبكتين تليفزيونتين، بتهمة الاعتداء على حياتها الخاصة، إذ تحدد لها جلستان يوما 10 و11 من أكتوبر الجاري، كما تتهم الشبكتين بتقديم معلومات غير حقيقية عن حياتها قبل التعرف على رونالدو، إذ أجروا لقاءات سابقة مع بعض أقاربها وأختها، والتي أكدت أن جورجينا لم تكن ابنة بارة بأبيها.
 
وأوضحت الصحيفة، أن جلستي المحاكمة ستكونان مفتوحتين أمام الجماهير، لكن غير مؤكد بعد حضور جورجينا لهما من عدمه، في ظل عدم إلزام القضاء لها بذلك.
 
كان رونالدو في وقت سابق وافق على منح الحق لجورجينا، في حضانة أبنائه منها آنا مارتينا وبيلا إزميرالدا، بالإضافة للتؤام إيفا وماتيو، رغم أنها ليست الأم البيولوجية لهما، ولكنهما مسجلان باسهما.
 
ومنح رونالدو في عام 2017، وثيقة منحت الحق للنجمة الأرجنتينية، بتسجيل التؤام إياف وماتيو بعد ولادتهما في سويسرا، في القنصلية البرتغالية بكونها الأم، على الرغم من أنها ليست والدتهم الحقيقية 

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