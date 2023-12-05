جولر يرد على بيلينجهام

الوكيل الإخباري - رد التركي أردا جولر، لاعب وسط ريال مدريد، على الإشادة التي حصل عليها من زميله بالفريق الإنجليزي جود بيلينجهام.



كان بيلينجهام، رشح بعض اللاعبين لخلافته في الفوز بجائزة الفتى الذهبي في العام المقبل، قائلا: "بصرف النظر عن الذين ولدوا في عام 2003، يمكنني تسمية 3 لاعبين لحصد الجائزة".



وأضاف: "سأرشح أردا جولر، الذي تعافى من الإصابات التي حرمته من الظهور لأول مرة مع الريال. إنه ظاهرة ونرى ذلك في التدريبات. نحن جميعا مندهشون به".



وتابع: "ثم زميلي السابق في بوروسيا دورتموند جيمي بينو جيتينز، وأخي جوبي المهاجم.. إنه يشبه والدنا".



وقال جولر، في تصريح أبرزته شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، رد على إشادة بيلينجهام: "يا له عبقري في اللعب بالكرة... لكن جود خارج الملعب بنفس الذكاء أو أكثر".



وانضم جولر إلى ريال مدريد، قادما من فناربخشة التركي، مقابل 20 مليون يورو الصيف الماضي، لكنه عانى من الإصابات منذ ارتداء قميص الميرنجي.

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