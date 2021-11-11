جيرارد مدربا لأستون فيلا

الوكيل الاخباري - أعلن أستون فيلا، اليوم الخميس، تعيين ستيفن جيرارد مدربا جديدا للفريق، بعد أن ترك منصبه في رينجرز الأسكتلندي.

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وقال كريستيان بيرسلو المدير التنفيذي للنادي في بيان رسمي: "يسعد مجلس إدارة أستون فيلا تعيين ستيفن مدربا جديدا".



ونجح جيرارد في تجربته كمدرب مع رينجرز الذي فاز بلقب الدوري الأسكتلندي الممتاز الموسم الماضي، ليتم اختياره من أستون فيلا لخلافة دين سميث.



وخسر أستون فيلا، مباراته الخامسة على التوالي أمام ساوثهامبتون مساء الجمعة، ليحتل المركز 15 في البريميرليج، بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.



وتولى سميث، المسؤولية في فيلا بارك في أكتوبر/تشرين أول 2018، وارتقى بالفريق إلى الدوري الممتاز في موسمه الأول، قبل أن يساهم في احتفاظ الفريق بمقعده في آخر موسمين، كما وصل معه إلى نهائي كأس الرابطة 2020.

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