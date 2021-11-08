جيرارد يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي

الوكيل الاخباري - أصبح الإنجليزي ستيفين جيرارد، متوسط ميدان ليفربول سابقًا وأحد أساطير الريدز والمدير الفني لحالي لنادي رانجرز الاستكتلندي، قريبًا من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأعلن نادي أستون فيلا عن إقالة مدربه دين سميث، بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق في الدوري هذا الموسم، بينا أصبح اسم جيرارد مطروحًا لخلافته، حسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.





ويقود جيرارد راينجرز منذ عام 2017، استطاع تحقيق الانتصار في 124 مباراة من أصل 192، وتذوق طعم الخسارة في 27 مناسبة فقط.



ويذكر أن ستيفن جيرارد بدأ مشواره التدريبي سريعًا بعد اعتزال كرة القدم، حيث درب شباب ليفربول في عام 2016 قبل أن يتجه للتدريب الاحترافي في اسكتلندا.

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