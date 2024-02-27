جيرونا يستعيد نغمة الانتصارات ويتجاوز برشلونة

الوكيل الإخباري - استعاد فريق جيرونا نغمة الانتصارات على حساب ضيفه رايو فاليكانو، بفوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما الاثنين، في ختام منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل اللاعب الأوكراني فيكتور تسيغانكوف الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 52، بينما تكفل زميله البرازيلي سافيو دي أوليفيرا، بتسجيل الهدفين الآخرين في الوقت بدل الضائع للقاء.



وأكمل الضيوف المواجهة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 76 بعد طرد المدافع بيب تشافاريا.



وحقق فريق جيرونا أول انتصار له بعد تعادل وهزيمتين متتاليتين، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة، ويستعيد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا"، من برشلونة.



بينما توقف رصيد نادي رايو فاليكانو عند 25 نقطة، ويشغل المركز الرابع على سلم الترتيب.

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