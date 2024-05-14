جيسوس يبلغ إدارة الهلال السعودي قراره النهائي

الوكيل الإخباري - أبلغ المدير الفني لنادي الهلال، البرتغالي جورج جيسوس، إدارة فريقه السعودي موافقته على تجديد عقده.



وذكر موقع "الميدان الرياضي" أن جيسوس أبلغ إدارة الهلال موافقته على تجديد عقده، ليضع حدا للتكهنات حول مستقبله، وذلك بعدما كشف المدرب البرتغالي في أكثر من مناسبة أن عقده مع الهلال يمتد حتى نهاية مايو الحالي.



وجاء قرار جيسوس قبل مباراة الديربي بين الهلال والنصر المقررة الجمعة المقبل في قمة الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي.



وكان الهلال قد ضمن تتويجه بلقب الدوري السعودي في الجولة الماضية حيث يتصدر المسابقة برصيد 89 نقطة من 31 مباراة، ليصبح صاحب أكبر رصيد من النقاط في موسم واحد في تاريخ المسابقة، مبتعدا عن النصر الوصيف، بفارق 12 نقطة.



يذكر أن جيسوس تسلم مهامه في الهلال مطلع الموسم الجاري، وقاد "الزعيم" لموسم تاريخي، شهد تتويجه بثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي، والتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، كما سجل الهلال رقما قياسيا، بتحقيقه 34 انتصارا على التوالي في جميع المسابقات.

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