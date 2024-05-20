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الإثنين، 20-05-2024 03:43 م

حادثة تاريخية تحدث 3 مرات فقط في تاريخ الدوري الإسباني

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الوكيل الإخباري - لم تتبق سوى جولة واحدة فقط على نهاية مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023-2024، بعد أن حسم أمر هوية الأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية والأندية الهابطة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الجولة الأخيرة لن تحدث أي تغيير سوى في مراكز وسط الجدول.

حيث أنه تم حسم البطل وهو ريال مدريد، وأيضا تم حسم الأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، كما أنه تم معرفة هوية الأندية التي ستهبط من الليغا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا لم يحدث سوى مرتين في تاريخ الدوري الإسباني، وهذه المرة هي الثالثة بشكل عام.


 
المرة الأولى كانت في موسم 1930-31، وهي النسخة الثالثة للمسابقة، حينها تم معرفة كل شيء قبل الجولة الأخيرة، مع العلم أن حينها لم تكن هناك مسابقات أوروبية.

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والمرة الثانية التي حدث بها ذلك كانت في موسم 2017-2018، حينها كان برشلونة بطل المسابقة، وتواجد كل من أتلتيكو مدريد وريال مدريد وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا.


كما تواجد كل من فياريال وريال بيتيس وإشبيلية في الدوري الأوروبي، وهبط ديبورتيفو دي لاكورونيا ولاس بالماس وملقا، وتم حسم كل ذلك قبل الجولة الأخيرة كما سيحدث هذا الموسم.


وعلى هذا الأساس قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تغير مواعيد مباريات الجولة الأخيرة نظرا لأنه لا توجد نتيجة سوف تؤثر على نتيجة مباراة أخرى، وسيتم إقامة الجولة على 3 أيام بدلا من إقامة كل المباريات في نفس اليوم ونفس التوقيت لتجنب التلاعب بالنتائج.

 

ملاعب 

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