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الأحد، 02-10-2022 04:21 م

حارس الفيصلي: نطمح للقبي الدوري والكأس

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الوكيل الإخباري - أعرب يزيد أبو ليلى، حارس مرمى الفيصلي، عن سعادته بالفوز على الحسين إربد (3-0)، في بطولة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.

وقال أبو ليلى في تصريحات لقناة الأردن الرياضية: "أبو ليلى: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني على الروح الجميلة التي يعيشها الفريق، فالجميع يد واحدة".

وأضاف: "نشكر جماهيرنا التي دعمتنا من خلف الشاشات، ونطمح لإسعادهم بلقبي الدوري وكأس الأردن".

وزاد: "الحمد لله وفقنا اليوم بالفوز، وإحراز 3 أهداف يعود لإيماننا الكبير، ولابد من تسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف لضمان الفوز، فكرة القدم مليئة بالمفاجآت".

وختم: "طبقنا تعليمات المدير الفني جمال أبو عابد، وصدقا لا يوجد مباراة سهلة في بطولة الدوري".

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