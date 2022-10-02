حارس الفيصلي: نطمح للقبي الدوري والكأس

الوكيل الإخباري - أعرب يزيد أبو ليلى، حارس مرمى الفيصلي، عن سعادته بالفوز على الحسين إربد (3-0)، في بطولة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.



وقال أبو ليلى في تصريحات لقناة الأردن الرياضية: "أبو ليلى: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني على الروح الجميلة التي يعيشها الفريق، فالجميع يد واحدة".



وأضاف: "نشكر جماهيرنا التي دعمتنا من خلف الشاشات، ونطمح لإسعادهم بلقبي الدوري وكأس الأردن".



وزاد: "الحمد لله وفقنا اليوم بالفوز، وإحراز 3 أهداف يعود لإيماننا الكبير، ولابد من تسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف لضمان الفوز، فكرة القدم مليئة بالمفاجآت".



وختم: "طبقنا تعليمات المدير الفني جمال أبو عابد، وصدقا لا يوجد مباراة سهلة في بطولة الدوري".

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