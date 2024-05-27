الإثنين 27-05-2024
الوكيل الاخباري
 

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

الملك ورئيس وزراء النرويج يؤكدان ضرورة وقف الكارثة الإنسانية بغزة

وزارة التربية تحتفل بعيد الاستقلال

افتتاح مركز الخدمات الحكومية في إربد

الرقابة الإسرائيلية تأمر بحذف خبر الاشتباك بين الجنود المصريين والإسرائيليين في رفح

إطلاق نار بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في رفح

بلجيكا تتهم هنغاريا بعرقلة تمويل مساعدات أوكرانيا

"نادمون" .. إسرائيليون يعلقون على تفويت فرصة إنجاز صفقة تبادل

مستوطنون يعتدون على أصحاب محال تجارية بنابلس

ألمانيا تعتبر حكم العدل الدولية بشأن غزة ملزماً لإسرائيل

الإثنين، 27-05-2024 03:23 م

حارس روسي على رادار باريس سان جيرمان الفرنسي

520242782028220094479


الوكيل الإخباري - أفادت شبكة "فوت ميركاتو"، اليوم الأحد، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، وضع اللمسات الأخيرة، على صفقته الأولى، في موسم الانتقالات الصيفية.

وأوضحت "فوت ميركاتو"، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان توصلت لاتفاق شفهي، مع حارس مرمى فريق كراسنودار الروسي، ماتفي سافونوف (25 عاما)، وتتبقى تفاصيل صغيرة قبل حسم الصفقة.

ومن جانبه، قال الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن الصفقة ستكلف خزينة النادي الفرنسي 20 مليون يورو.

ويضم فريق باريس سان جيرمان بين صفوفه 5 حراس مرمى، وهم جيانلويجي دوناروما، وأرناو تيناس، وألكسندر لوتيلييه، وسيرجيو ريكو، وكيلور نافاس، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري.

كما تبقى فرص لوتيلييه وريكو ضعيفة للغاية، في الاستمرار بصفوف الفريق الباريسي، الذي توج بالثلاثية المحلية هذا الموسم.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520242715550354632672 (1)

زيدان يتصدر أحلام عملاق إنجليزي

5202427101745324845345

حسام حسن يفجر مفاجآت في قائمة منتخب مصر

520242795528908380904

مفاجأة.. تشافي أراد تحطيم ليفاندوفسكي

520242793854287101742

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

520242781433722293815

ريال مدريد بطلا للدوري.. والهداف من فريق جيرونا!

52024278439652382053

مباراة الوداع.. برشلونة يهدي تشافي الفوز على إشبيلية

أخبار متعلقة
520242313436100855700

الكشف عن حكام الجولة الأخيرة من دوري المحترفين

520241814138678727361

4 مباريات غداً في بطولة دوري المحترفين

52024138840215864772

أرسنال يهزم مانشستر يونايتد ويستعيد الصدارة من السيتي

5202411115841588105944

أوكسير يعود للدوري الفرنسي

52024495538903765027 (1)

فودين ينال جائزة لاعب الموسم في البريميرليغ

420243081953681344389

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية