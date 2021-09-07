حارس مرمى سوريا : نسعى لتحقيق الحلم رغم الظروف الصعبة

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الوكيل الإخباري - أنس عشاقال حارس مرمى المنتخب السوري الأول لكرة القدم إبراهيم العالمة أن الاستعدادات الخاصة بنسور قاسيون لمواجهة المنتخب الإماراتي تسير بأفضل صورة، في ظل تواجد كادر فني معروف بالوطن العربي بقيادة نزار محروس.وتابع العالمة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: " عاقدين العزم على تحقيق النتائج الإبجابية في التصفيات رغم الظروف والعقبات والغيابات إلا أنا نريد تحقيق حلم الوصول لكأس العالم ".وفي رده على استفسار موقع ملاعب ، قال : " الجماهير مساندنا الأول دائما، غابت في الفترات السابقة جسديا وشكليا إلا أنها كانت بجانبنا عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، نرغب بإسعادهم وإخراجهم من دوامة الضغوطات اليومية ".