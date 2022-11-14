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الإثنين، 14-11-2022 04:22 م

حالة وفاة وراء دموع بيولي عقب لقاء فيورنتينا

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الوكيل الإخباري - كشف نادي ميلان، اليوم الاثنين، سر دموع ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق، عقب الفوز على فيورنتينا في الدوري الإيطالي.

وحقق ميلان الفوز في اللحظات الأخيرة وظهر ستيفانو بيولي في فرحة عارمة مع اللاعبين عقب المباراة.

ورصدت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، بيولي يغادر ملعب "سان سيرو" متأثرا بالدموع، كما ألغى اللقاءات الصحفية عقب المباراة.

وكتب ميلان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نشعر بالحزن عندما علمنا بوفاة صهر ستيفانو بيولي. تعازينا لعائلة بيولي بأكملها في هذا الوقت".

وحقق ميلان فوزا قاتلا على فيورنتينا، بهدفين لهدف، بملعب سان سيرو، بمنافسات الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

يذكر أن ميلان يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة، بفارق 8 نقاط عن نابولي المتصدر ب41 نقطة.

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