الأحد 22-01-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : إصابة خطيرة لشخص سقط داخل حفرة بالجبيهة

الامن : ازمة المعتمرين الفلسطينيين بمدينة حجاج غور نمرين اعتيادية - صورة

امطار وثلوج في طريقها الى الاردن بهذا الموعد

وفاة بحادث سير في الزرقاء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

حملة لتنظيف المباني التراثية المهجورة في السلط

ارتفاع موجودات صندوق استثمار الضمان لـ 13.8 مليار دينار

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بحملة مداهمات في الضفة

معدل قانون الجنسية الأردنية على طاولة النواب الاثنين

السبيتان تؤدي اليمين الدستورية أمام النواب الاثنين خلفاً للفايز

الأحد، 22-01-2023 04:25 م

حدث غير مسبوق بالدوري السعودي في الظهور الأول لرونالدو

1202322162527936553565


الوكيل الإخباري - يتزامن الظهور الرسمي الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رفقة النصر، مع حدث غير مسبوق في الملاعب السعودية.

ويبدأ رونالدو مشواره مع العالمي اليوم الأحد، بالمشاركة أمام الاتفاق، بعد أن وقع في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف، اعتبارا من الميركاتو الشتوي الحالي.

وشهدت الأيام الماضية، توقيع عقود مع محطات تليفزيونية أوروبية، لنقل مباريات النصر في دوري روشن السعودي.

و أن 9 محطات من فرنسا وإيطاليا والبرتغال وألمانيا وسلوفينيا وصربيا واليونان وكرواتيا وسلوفاكيا، ستبث المباراة التي يحتضنها ملعب مرسول بارك في الرياض، ليكون النصر بذلك أول نادٍ سعودي يحظى بهذا الزخم الإعلامي العالمي.

وتأجل ظهور رونالدو مع النصر بعد انتقاله رسميًا للنصر في الانتقالات الحالية، بسبب عقوبة انضباطية بالإيقاف مباراتين، انتقلت معه من آخر مشاركة مع مانشستر يوناتيد بالدوري الإنجليزي.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202322155636403970903

الاتحاد الأفريقي يبحث عن طفلة خطفت الأنظار في مباراة الكاميرون والكونغو

1202322112615334578492

بيدري يزين تشكيلة برشلونة المتوقعة في موقعة خيتافي

1202322111442503288708

بنزيما يقود التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام بيلباو

120232210524947116771

رسميا.. إعارة نجم الحسين إربد للدوري العراقي

120232284916852333261

مريم بن لادن أفضل رياضية في السعودية

120232285253874726336 (1)

آل الشيخ يفاجئ اللاعب أشرف حكيمي

أخبار متعلقة
12023129154948389273 (1)

على عكس المتوقع.. تشافي يعلق على انتقال رونالدو للنصر السعودي

12023713050700392011

النصر يهيمن على أرقام الدوري السعودي

120234154028676726040

أزمة ثلاثية الأبعاد تعوق ظهور رونالدو مع النصر السعودي

1220222812621163679963

حقيقة فشل انتقال رونالدو للنصر السعودي بسبب ابنه!

122022269126935808323

رونالدو يتلقى خبرا سارا قبل "خليجي 25"

122022248577732874607

رونالدو يتلقى عرضا من قطر