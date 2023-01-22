حدث غير مسبوق بالدوري السعودي في الظهور الأول لرونالدو

الوكيل الإخباري - يتزامن الظهور الرسمي الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رفقة النصر، مع حدث غير مسبوق في الملاعب السعودية.



ويبدأ رونالدو مشواره مع العالمي اليوم الأحد، بالمشاركة أمام الاتفاق، بعد أن وقع في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف، اعتبارا من الميركاتو الشتوي الحالي.



وشهدت الأيام الماضية، توقيع عقود مع محطات تليفزيونية أوروبية، لنقل مباريات النصر في دوري روشن السعودي.



و أن 9 محطات من فرنسا وإيطاليا والبرتغال وألمانيا وسلوفينيا وصربيا واليونان وكرواتيا وسلوفاكيا، ستبث المباراة التي يحتضنها ملعب مرسول بارك في الرياض، ليكون النصر بذلك أول نادٍ سعودي يحظى بهذا الزخم الإعلامي العالمي.



وتأجل ظهور رونالدو مع النصر بعد انتقاله رسميًا للنصر في الانتقالات الحالية، بسبب عقوبة انضباطية بالإيقاف مباراتين، انتقلت معه من آخر مشاركة مع مانشستر يوناتيد بالدوري الإنجليزي.

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