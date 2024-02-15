حرمان مشجع إيفرتون 3 سنوات بسبب السخرية من محمد صلاح

الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة سيفتون على احد مشجعي ايفرتون بالحرمان من حضور المباريات لمدة 3 سنوات وذلك علي خلفية احداث مباراة ليفربول وايفرتون، والتي إنتهت بفوز الريدز بهدفي النجم المصري محمد صلاح بالجولة الـ 9 من الدوري الإنجليزي.



وقام المشجع ويدعي جويل باروايز بالسخرية من محمد صلاح ومشجعي ليفربول الذين توفوا في حادثة "هيسيل" عام 1985.



وكانت الحادثة هي فاجعة في تاريخ كرة القدم حيث توفى 39 مشجعًا في تدافع قبل نهائي دوري أبطال أوروبا قبل 39 عاماً.



كان باروايز حاضرًا في ملعب "أنفيلد" يوم 21 أكتوبر الماضي قبل انطلاق مباراة ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون وقام بهذا التصرف، وبعد اعتراف المشجع صاحب الـ 26 عامًا، حكمت محكمة سيفتون عليه بالحظر من حضور الملاعب لمدة 3 سنوات مقبلة لأنه مذنب بارتكاب اساءات عنصرية ودينية خطيرة.



كما تم تغريم باروايز بمبلغ 500 جنيه إسترليني لنفس الفعل بسبب صراخه بإساءات عنصرية فور النطق باسم محمد صلاح من قبل الإذاعة الداخلية لملعب "أنفيلد".



وسُئل باروايز عن سبب فعلته في مباراة ليفربول، وقال في تصريحات نقلتها "BBC" البريطانية: "لأنني أحمق".



وبهذا القرار، لن يستطيع هذا المشجع الذي تم القبض عليه بعد نهاية المباراة من حضور أي مباراة داخل بريطانيا حتى انتهاء السنوات الثلاث ولا حتى الاقتراب لميل واحد لأي مباراة لنادي إيفرتون سواء داخل ملعب "جوديسون بارك" أو خارجه.

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