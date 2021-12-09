حُسم الجدل ،، هل يقام نهائي السوبر بين الفيصلي والرمثا بدون جماهير

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا



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أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن جملة من العقوبات بحق الأندية المحلية على خلفية أحداث متفرقة من الموسم الكروي الماضي، ومن بينها إقامة أول مباراة بيتية للرمثا وأول مباراة بيتية للفيصلي بدون جماهير .وتداول العديد من مشجعي الفريقين تساؤلات حول إذا ما كانت العقوبة ستطبق على الجمهورين في نهائي كأس السوبر، والذي سيجمع الرمثا " بطل دوري المحترفين" والفيصلي " بطل كأس الأردن " في بداية الموسم القادم .وتأكد موقع ملاعب/الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية، من أن المباراة ستقام بحضور جماهيري، حيث أنها تعتبر على ملعب محايد ويتم تقاسم المدرجات وريع التذاكر فيها بين الفريقين حالها كحال مباريات خروج المغلوب في بطولة كأس الأردن .