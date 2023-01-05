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الخميس، 05-01-2023 03:40 م

حسم مصير رونالدو من المشاركة في مباراة الطائي

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الوكيل الإخباري -  لم يسجل نادي النصر السعودي، لاعبه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد في قائمته لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما يحول دون خوضه المباريات الرسمية.

وأفاد مسؤولان في النادي الخليجي لوكالة فرانس برس، اليوم الخميس، بوصول البطاقة الدولية للاعب البالغ 37 عاما من إنجلترا مساء الأربعاء، بعد توقيعه عقدا خياليا لسنتين ونصف بأكثر من 200 مليون يورو.

لكن المسؤول الأول الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام أفاد فرانس برس "وصلت البطاقة الدولية لرونالدو لكن النصر لم يسجله بعد لعدم وجود مكان شاغر للاعب أجنبي".

وتضم قائمة النصر الملقب في السعودية ب"العالمي" 8 لاعبين أجانب، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به اللوائح المنظمة للدوري السعودي.

وأضاف المصدر "لا بد من رحيل لاعب أجنبي لتسجيل رونالدو سواء بالبيع أو بإنهاء العقد بالتراضي".

وأكد المصدر الثاني الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته عدم تسجيل "صاروخ ماديرا" حتى بعد ظهر الخميس رغم وصول بطاقته.

وتابع "هناك مفاوضات جارية لبيع أحد اللاعبين لكن لم تصل لمراحلها الأخيرة بعد".

وتضم تشكيلة النصر الحالية التي يشرف عليها المدرب الفرنسي رودي جارسيا الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، المدافع العاجي جيسلان كونان، المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، لاعب الوسط البرازيلي لويز جوستافو، لاعب الوسط الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، المهاجم الأرجنتيني جونزالو "بيتي" مارتينيز، المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا والمهاجم الكاميروني فنسان أبو بكر.

وأشارت تقارير في الإعلام المحلي أن الأوزبكي ماشاريبوف الأقرب للرحيل لناد محلي.

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لقاء الطائي

وأكد المسؤولان أن رونالدو لن يشارك الخميس في لقاء النصر أمام الطائي لحساب الجولة الثانية عشر من الدوري والتي تنطلق الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، بسبب عدم تسجيله.

ورفض المسؤولان تأكيد إذا كانت بطاقة اللاعب جاءت مصحوبة بعقوبة المنع من اللعب لمباراتين أم لا.

 

وكان رونالدو عوقب بالإيقاف مباراتين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على خلفيه تحطيمه لهاتف نقال بين يدي طفل من مشجعي إيفرتون بعد المباراة التي خسرها ناديه السابق مانشستر يونايتد في نيسان/أبريل الفائت.

ونفدت جميع تذاكر اللقاء الذي سيقام على ملعب "مرسول بارك" الخاص بالنصر والذي يتسع لأكثر من 25 ألف متفرج.

ويحتل النصر صدارة الدوري السعودي ب26 نقطة في 11 مباراة.

 

ومن المتوقع أن يرفع جمهور النصر تيفو خاص (شعار يرسمه المشجعون على المدرج) يحمل كلمات رونالدو في حفل تقديمه "أنا عالمي"، حسب ما أفاد مقربون من رابطة مشجعي النصر.

ملاعب 

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