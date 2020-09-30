حسم موقف حسون من المشاركة في مباراة الأهلي والنصر

الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأربعاء عن موقف الظهير الأيمن عبدالله حسون من المشاركة مع الأهلي ضد النصر.



ويلتقي الأهلي مع النصر مساء اليوم الأربعاء على استاد جاسم بن حمد وذلك يأتي ضمن منافسات مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020.



وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي قد وضع عبد الله حسون ضمن حساباته في التشكيلة الأساسية أمام النصر مساء اليوم.



وتدور الشكوك حول مشاركة حسون في مباراة الأهلي والنصر اليوم ضمن ربع النهائي من دوري أبطال آسيا بسبب معاناته من كدمة في عضلة الفخذ.



وأصبح عبدالله حسون جاهزاً بعد مشاركة في التدريبات الجماعية ليكون ضمن العناصر التي سيعتمد عليها المدرب فلادان في مباراته ضد النصر.



ورسم مدرب الأهلي خلال تلك المناورة التي فرضها على لاعبي الفريق في التدريبات الخطط الفنية والتكتيكية التي ينوي تطبيقها أمام النصر دون أن يحدد ملامح التشكيلة.



تنطلق ضربة بداية مباراة الأهلي والنصر في دوري أبطال آسيا مساء اليوم الأربعاء 30 سبتمبر عند تمام الساعة الـ4:40 بتوقيت مكة المكرمة والـ5:40 بتوقيت أبو ظبي.





تمكن النادي الأهلي بقيادة فلادان ميلويفيتش من الوصول إلى دور ربع نهائي البطولة الآسيوية بعد تغلبه بصعوبة على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح 4-3.



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المصدر : ملاعب

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