الأربعاء 30-09-2020
الوكيل الاخباري

نقيب الصيادلة لـبرنامج الوكيل : مطعوم الأنفلونزا الموسمية غير متوفر بعد وهذا سعره

وفاتان جديدتان بكورونا في المملكة

تحديث قائمة الدول التي يستقبل منها طيرانا منتظما

الحكومة تعلن اليوم قرارا بشأن دوام طلبة المدارس

أسعار الذهب الأربعاء 30/9/2020

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وفيات الأربعاء 30/9/2020

تراجع تأثيــر الكتلة الحارة

وزارة المالية تغلق مبناها ومكاتب مديرية التقاعد أمام المراجعين

بيان صادر عن وزارة التعليم العالي

عاجل

نقيب الصيادلة لـبرنامج الوكيل : مطعوم الأنفلونزا الموسمية غير متوفر بعد وهذا سعره




الأربعاء، 30-09-2020 10:41 ص

حسم موقف حسون من المشاركة في مباراة الأهلي والنصر

800_1dfe4fe109


الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأربعاء عن موقف الظهير الأيمن عبدالله حسون من المشاركة مع الأهلي ضد النصر.

ويلتقي الأهلي مع النصر مساء اليوم الأربعاء على استاد جاسم بن حمد وذلك يأتي ضمن منافسات مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي قد وضع عبد الله حسون ضمن حساباته في التشكيلة الأساسية أمام النصر مساء اليوم.

وتدور الشكوك حول مشاركة حسون في مباراة الأهلي والنصر اليوم ضمن ربع النهائي من دوري أبطال آسيا بسبب معاناته من كدمة في عضلة الفخذ.

وأصبح عبدالله حسون جاهزاً بعد مشاركة في التدريبات الجماعية ليكون ضمن العناصر التي سيعتمد عليها المدرب فلادان  في مباراته ضد النصر.

ورسم مدرب الأهلي خلال تلك المناورة التي فرضها على لاعبي الفريق في التدريبات الخطط الفنية والتكتيكية التي ينوي تطبيقها أمام النصر دون أن يحدد ملامح التشكيلة.

تنطلق ضربة بداية مباراة الأهلي والنصر في دوري أبطال آسيا مساء اليوم الأربعاء 30 سبتمبر عند تمام الساعة الـ4:40 بتوقيت مكة المكرمة والـ5:40 بتوقيت أبو ظبي.


تمكن النادي الأهلي بقيادة فلادان ميلويفيتش من الوصول إلى دور ربع نهائي البطولة الآسيوية بعد تغلبه بصعوبة على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح 4-3.

اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
download (1)

غيابات بالجملة في صفوف الملكي

image

ميسي : سأنهي كل ذلك الجدل

119142

زيدان يطالب بالاستغناء عن لاعب جديد

5-23-630x378

تياغو سيلفا يعتذر لجماهير تشيلسي

الهلال-السعودي-يعلن-قائمته-الرسمية-لاستكمال-الموسم2020_9_23_20_32

الهلال ينتظر تعويض بعد استبعاده من آسيا

20200928200457616

الزمالك يتعاقد مع المدرّب البرتغالي باتشيكو

أخبار متعلقة
9202028112129900237496

هل قصد إهانة النصر؟ محمد السهلاوي يوضح تصريحاته

الأهلي-الهلال-2

تصريح الطائرة لحارس أهلي جدة يستفز الهلال ويثير الجدل

138-105827-ahli-jeddah-djaniny-tavares_700x400

أزمة جديدة في الأهلي السعودي

9202020115628397834478

الحضري يشيد بحارس مرمى الأهلي ويبارك التتويج بالدوري

643a4c3a-785c-4f3f-afbb-4561b78d8df8

بعد الدوري المصري.. تركي آل الشيخ يبشر الأهلي بلقب جديد

149D756537841

تطورات مثيرة في صفقة النصر المرتقبة.. قرار رسمي