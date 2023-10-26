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الخميس، 26-10-2023 03:38 م

حسين السيد يحدد سبب أزمة غرامات الزمالك

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الوكيل الإخباري - أكد حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المجلس لن يعتمد بشكل كامل على الصندوق الذي تم استحداثه لدعم القلعة البيضاء في حل أزمة إيقاف القيد.

وقال حسين السيد، في تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "نعمل على إنهاء أزمة القيد، صندوق الدعم لم يغلق وقريباً ستكون هناك أموال كافية لإنهاء أزمة الغرامات والقيد لكننا لن نعتمد فقط عليه".

وتابع: "ممدوح عباس وعائلة العدل من المساهمين في هذا الصندوق وهناك أسماء أخرى لن أذكرها".

وأضاف: "هذه الغرامات والأزمات جاءت نتيجة تخاذل أو إهمال أو أن البعض كان يعمل ضد مصلحة النادي خلال الفترة الماضية ".

وأكمل: "خلال تواجدنا في اللجنة السابقة كان على الزمالك سداد حوالي 17 مليون دولار، وعملنا بالفعل على تخفيض قيمة العديد من الغرامات منها الخاصة بجروس المدرب السابق، وكذلك أتشيمبونج الذي توصلنا معه لاتفاق وتحملنا قسطين من الغرامة وتركنا قسطين آخرين للمجلس التالي لكننا فوجئنا أن القسط الأخير لم يتم سداده ليعود اللاعب ويشكو النادي من جديد".

وأتم: "الملفات مقسمة بصورة كبيرة على أعضاء المجلس، لكن ننتظر أول اجتماع رسمي ليتم اعتمادها، وكل ملف سيتولاه أكثر من عضو بمجلس الإدارة وليس عضوا واحدا فقط، كما سيتابع جميع أعضاء المجلس كل الأنشطة داخل النادي".

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