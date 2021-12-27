حصاد مباريات النشامى عام 2021 ،، ومقارنة بين أرقام حمد وفيتال

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وإليكم نتائج جميع مباريات النشامى لعام 2021 :



الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشابدأ عام 2021 بلملمة أوراقه مصطحبا معه الكثير من الأحداث والذكريات الكروية، وبالطبع كان للمنتخب الوطني تجارب عديدة بين وداع تصفيات كأس العالم 2022، والظهور بكأس العرب 2021، ومعسكر أوروبا التحضيري، والبطولة الودية الثلاثية في عمان، وبطولة أخرى في البحرين .وخاض منتخب النشامى 21 مباراة هذا العام ، وجاءت بواقع 11 تحت قيادة المدير الفني البلجيكي فيتال بوركيلمانز و 10 تحت قيادة العراقي عدنان حمد، حيث فاز منتخبنا في 4 مباريات وتعادل في 3 وخسر 4 تحت قيادة فيتال، فيما فاز في 6 مباريات و خسر 4 منذ تسلم حمد للمهمة .تحت قيادة فيتال :ودية - الأردن (2) × طاجكستان (0)ودية - الأردن (0) × طاجكستان (1)ودية - الأردن (0) × أوزبكستان (2)ودية - الأردن (0) × عمان (0)ودية - الأردن (1) ×لبنان (0)ودية - الأردن (1) × البحرين (2)ودية - الأردن (1) × الإمارات (5)ودية - الأردن (1) × فيتنام (1)تصفيات كأس العالم- الأردن (3) × النيبال (0)تصفيات كأس العالم- الأردن (0) × الكويت (0)تصفيات كأس العالم- الأردن (0) × أستراليا (1)تحت قيادة عدنان حمد :البطولة الثلاثية الودية في البحرين - الأردن (0) × هايتي (2)البطولة الثلاثية الودية في البحرين - الأردن (2) × البحرين (1)البطولة الثلاثية الودية في الأردن- الأردن (4) × ماليزيا (0)البطولة الثلاثية الودية في الأردن- الأردن (3) × أوزبكستان (0)ودية - الأردن (2) × كوسوفو (0)ودية - الأردن (0) × بيلاروسيا (1)كأس العرب - الأردن (1) × السعودية (0)كأس العرب - الأردن (0) × المغرب (4)كأس العرب - الأردن (5) × فلسطين (1)كأس العرب - الأردن (1) × مصر (3)