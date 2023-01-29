حقيقة اتخاذ نادي الهلال قرارا برحيل المدرب رامون دياز

الوكيل الإخباري - كشف الإعلامي الرياضي مساعد الجريسي عن حسم إدارة نادي الهلال السعودي مصير الأرجنتيني رامون دياز مع الفريق خلال الموسم الحالي، في ظل التقارير التي تحدثت عن قرب رحيله بسبب سوء نتائج "الزعيم" خلال الفترة الماضية.



وقال الإعلامي الرياضي مساعد الجريسي، خلال تصريحات لقناة "24 الرياضية": "بناءً على مصدر موثوق من إدارة نادي الهلال، لا نية لهم بإلغاء عقد دياز".



وأضاف: "ليس هناك شك بأن هناك جماهير هلالية غاضبة من دياز، ولكن أقول إن إقالة دياز في هذا التوقيت أسوأ من قرار استمراره، فرغم نتيجة الفيحاء في السوبر وعدد من المباريات في الدوري، إلا أننا إذا تحدثنا عن بديل دياز في هذا التوقيت، فإنه لن يكون بنفس معرفة المدرب الذي يدرك خطايا الفريق حاليًا، وقد نغير بعض قناعاته حول الفريق".



وتابع: "في العام الماضي وقبل كأس العالم للأندية، طالب عدد من جماهير الهلال بإقالة ليوناردو جارديم، وعندما شارك الهلال، حقق فوزًا كبيرًا على الجزيرة الإماراتي، وخسر أمام تشيلسي بهدف نظيف، ونال إشادة عالية وتحدث رئيس فيفا عن المباراة، بعيدًا عن خسارة الفريق أمام الأهلي المصري في ختام المشاركة، لأخطاء تتعلق بعناصر الفريق في المباراة".



وودع الهلال منافسات كأس السوبر السعودي، بعد خسارته أمام الفيحاء في الدور نصف النهائي، بهدف دون رد.



وتولى رامون دياز، البالغ من العمر 63 عاما، قيادة الهلال في فبراير 2022، خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم.



وسبق للمدرب الأرجنتيني تدريب الهلال في 2016، وحقق معه ألقاب الدوري السعودي وكأس الملك، ووصل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017 قبل أن تتم إقالته في فبراير 2018 بعد المستويات غير المأمولة للفريق في دوري أبطال آسيا 2018.



ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النصر "المتصدر".



وبعد المشاركة في كأس العالم للأندية سيلعب الهلال مع الخليج والفيحاء في الدوري السعودي قبل مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي يوم 20 فبراير في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.



وتستضيف المغرب النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية. وتنطلق البطولة الأربعاء المقبل بمواجهة بين الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.



وينتظر أن يسافر الهلال إلى المغرب يوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي.



ويحل الهلال ضيفا على الوداد البيضاوي بطل أفريقيا، يوم السبت الموافق 4 فبراير المقبل، في إطار ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022.



وسيلعب الفائز من مباراة الهلال والوداد أمام فلامنغو البرازيلي، في نصف نهائي البطولة.

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