حقيقة رصد الحسين إربد لمكافآت وطلب حكام أجانب قبل مواجهة الفيصلي

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشانفى مدير نشاط كرة القدم بنادي الحسين إربد ليث أبو عبيد المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن رصد مكافآت للاعبين قبل مواجهة الفيصلي بالجولة الخامسة من دوري المحترفين .كما أكد أبو عبيد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عدم توجه النادي لطلب حكام أجانب لمباراة الفيصلي، قبل أن ينفي المعلومات المتداولة حول هوية المحترف النيجيري المنوي التعاقد معه.وستكون مواجهة الفيصلي والحسين إربد والتي ستقام على ستاد الحسن بإربد، هامة جدا لحسم المركز الأول حيث يتصدر الحسين ترتيب دوري المحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يحل الفيصلي وصيفا بـ 8 نقاط