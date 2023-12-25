الإثنين 25-12-2023
الوكيل الاخباري
 

نتنياهو يتحدث عن موعد انتهاء الحرب

استهداف قوات أميركية بقاعدة حرير بإقليم كردستان

فعاليات عجلونية: دعوات للسلام في فلسطين والعالم وتأكيد على الجهود الملكية تجاه غزة

القسام تقصف تجمعين لجنود الاحتلال بخان يونس

"عملاق الشحن العالمي" يعلن استئناف ملاحة سفنه عبر البحر الأحمر

سرايا القدس تنفذ عمليات جديدة ضد الاحتلال

الاحتلال يكشف حصيلة الاصابات خلال الساعات الأخيرة في معارك غزة

ما هي أدنى درجة حرارة متوقعة اليوم وفي أي محافظة؟

مستوطنون يقطعون 60 شجرة زيتون جنوب نابلس

بالفيديو- المقاومة تنشر مشاهد جديدة لمعارك ضارية في غزة

عاجل

إصابة 27 من جنود الاحتلال خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الإثنين، 25-12-2023 03:11 م

حقيقة شراء ريال مدريد لعقد خوسيلو

12202325125026613148070


الوكيل الإخباري -  يثير مستقبل خوسيلو، مهاجم ريال مدريد المعار من إسبانيول، بعض الجدل في الأسابيع الأخيرة.

وتنتهي إعارة خوسيلو في ريال مدريد خلال الصيف المقبل، ولدى الميرنجي الحق في ضمه بشكل نهائي مقابل 1.5 مليون يورو.

وذكرت تقارير إسبانية، في الأيام الماضية أن ريال مدريد قرر بالفعل تفعيل شراء خوسيلو صاحب ال33 عاما.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن أنباء تحويل إعارة خوسيلو إلى شراء نهائي غير صحيحة، ولا يزال مصير اللاعب غامضا في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن خوسيلو يشعر بسعادة عقب انضمامه إلى ريال مدريد، ويريد الاستمرار مع الميرنجي في الموسم المقبل.

وكشفت أن خوسيلو تحدث مع فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي، وقال له إن مستعد للبقاء حتى لو أصبح المهاجم الثالث في الفريق، وأن هذا الأمر لن يزعجه.

ومن المقرر أن ينضم المهاجم البرازيلي إندريك إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، كما يعمل الميرنجي على التوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، أو النرويجي إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202325163713112174070

سان جيرمان ينجز أولى صفقاته في 2024

12202325155456984957214

رغم انهيار فريقه.. راموس يصدر أغنية جديدة

12202325154555251892365

صلاح: نعيش احتفالات عيد الميلاد بقلوب مثقلة

12202325153831283108608

زينجلر يبرر قرار يونيون برلين

12202325152338155227317

برشلونة يشكر لاعبيه على التضحية

1220232514589753007506

إصابة قوية تضرب نجم فيوتشر

أخبار متعلقة
12202325112348722215301

بيريز يحفز صفقة الريال بورقة كريستيانو

1120233013124613890572 (1)

نجم الريال على رادار الأندية السعودية

11202330101655372045981

مارادونا كان مشجعاً لريال مدريد في أيامه الأخيرة

1120233072336225445502

زيدان يحدد موعد عودته للتدريب

11202329142034939198426 (1)

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

1120232511935143557615

إصابة رودريغو تزيد من متاعب الريال