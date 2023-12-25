حقيقة شراء ريال مدريد لعقد خوسيلو

الوكيل الإخباري - يثير مستقبل خوسيلو، مهاجم ريال مدريد المعار من إسبانيول، بعض الجدل في الأسابيع الأخيرة.



وتنتهي إعارة خوسيلو في ريال مدريد خلال الصيف المقبل، ولدى الميرنجي الحق في ضمه بشكل نهائي مقابل 1.5 مليون يورو.



وذكرت تقارير إسبانية، في الأيام الماضية أن ريال مدريد قرر بالفعل تفعيل شراء خوسيلو صاحب ال33 عاما.



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن أنباء تحويل إعارة خوسيلو إلى شراء نهائي غير صحيحة، ولا يزال مصير اللاعب غامضا في الصيف المقبل.



وأشارت إلى أن خوسيلو يشعر بسعادة عقب انضمامه إلى ريال مدريد، ويريد الاستمرار مع الميرنجي في الموسم المقبل.



وكشفت أن خوسيلو تحدث مع فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي، وقال له إن مستعد للبقاء حتى لو أصبح المهاجم الثالث في الفريق، وأن هذا الأمر لن يزعجه.



ومن المقرر أن ينضم المهاجم البرازيلي إندريك إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، كما يعمل الميرنجي على التوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، أو النرويجي إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي.

اضافة اعلان

ملاعب