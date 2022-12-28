حقيقة فشل انتقال رونالدو للنصر السعودي بسبب ابنه!

Cristiano Ronaldo JR, Real Madrid’e geri döndü. pic.twitter.com/wkOJgpkuDL— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) December 27, 2022
ورأى البعض أن ذلك إشارة محتملة لعودة رونالدو الأب إلى قلعة "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد، أو ربما تواجده في إسبانيا من أجل اللعب لفريق آخر هناك.
لكن شبكة Cope الإسبانية أكدت أن ابن رونالدو لن ينضم إلى أكاديمية ريال مدريد، بل هو يتواجد فقط مع والده الذي يتدرب في النادي منذ فترة منذ فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وسبق لكريستيانو جونيور أن لعب في أكاديمية ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، ليتزامن وجوده بشكل دائم في المدينة والنادي الذي يلعب له والده.
يذكر أن رونالدو فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي قبيل مونديال قطر، عقب التصريحات التي أطلقها في حق فريقه السابق خلال مقابلته الشهيرة التي أجراها مع الصحفي بييرس مورغان، ولم يحدد رونالدو وجهته المقبلة حتى الآن.
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