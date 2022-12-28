حقيقة فشل انتقال رونالدو للنصر السعودي بسبب ابنه!

الوكيل الإخباري -

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تسببت عودة كريستيانو جونيور ابن النجم البرتغالي رونالدو إلى أكاديمية ريال مدريد، حالة من الجدل بين الجماهير، حول مصير "الدون" ووجهته المقبلة.وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن رونالدو بات على أعتاب الانضمام إلى نادي النصر السعودي لمدة موسمين براتب سنوي قيمته 200 مليون يورو، وهي الأنباء التي رفض مسلي آل معمر رئيس النادي السعودي تأكيدها.ولكن االصحفي الإسباني إيدو كورناغو كشف عن عودة كريستيانو جونيور ابن رونالدو إلى أكاديمية ريال مدريد في مفاجأة قد تعني عدم انتقال والده إلى السعودية من أجل اللعب للنصر.

ورأى البعض أن ذلك إشارة محتملة لعودة رونالدو الأب إلى قلعة "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد، أو ربما تواجده في إسبانيا من أجل اللعب لفريق آخر هناك.



لكن شبكة Cope الإسبانية أكدت أن ابن رونالدو لن ينضم إلى أكاديمية ريال مدريد، بل هو يتواجد فقط مع والده الذي يتدرب في النادي منذ فترة منذ فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وسبق لكريستيانو جونيور أن لعب في أكاديمية ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، ليتزامن وجوده بشكل دائم في المدينة والنادي الذي يلعب له والده.



يذكر أن رونالدو فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي قبيل مونديال قطر، عقب التصريحات التي أطلقها في حق فريقه السابق خلال مقابلته الشهيرة التي أجراها مع الصحفي بييرس مورغان، ولم يحدد رونالدو وجهته المقبلة حتى الآن.

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