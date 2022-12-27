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الثلاثاء، 27-12-2022 04:11 م

حقيقة وفاة والدة سفيان بوفال نجم منتخب المغرب

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الوكيل الإخباري - أثارت العديد من صفحات منصات التواصل الاجتماعي أنباء وفاة والدة سفيان بوفال الأمر الذي أثار ضجة واسعة في العالم العربي، حيث ظهرت والدة بوفال وهي ترقص فرحًا في إحدى المباريات عندما تمكن منتخب المغرب من تجاوز منتخب البرتغال في دور الـ 8 من بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

يُشار إلى أن والدة اللاعب سفيان بوفال لم تشارك في حفل الاستقبال الملكي للمنتخب المغربي الذي أعده ونظمه الملك المغربي محمد السادس حيث غابت عن الحضور بسبب خضوعها لعملية جراحية في دولة قطر حالت دون عودتها إلى العاصمة الرباط.

وقد نفى أشقاء سفيان بوفال ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية عن وفاة والدتهم إثر تعرضها لوعكة صحية.

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