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السبت، 23-12-2023 12:57 م

حكم عراقي يعلق على قرار إيقافه بسبب وشم (صورة)

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الوكيل الإخباري - وجه الحكم الدولي العراقي محمد طارق أحمد بيانا للاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد إيقافه مؤقتا من قبل لجنة الحكام بسبب وشم طالبته اللجنة بعدم الكشف عنه أكثر من مرة في أثناء المباريات.

ويضع محمد طارق أحمد، وهو نجل أمين سر الاتحاد العراقي ورئيس لجنة الحكام السابق الراحل طارق أحمد، وشم أسد على فخذه الأيسر، وآخر لخارطة العراق على الصدر.

وجاء في بيان منشور عبر حساب "@iraqfpg" على موقع "إكس" ما يلي: "بصورة غريبة ومفاجئة لم تحدث في كل دوريات العالم واتحاداتها ظهر رئيس لجنة الحكام في اتحادنا الدكتور نجاح رحم في أحد البرامج التلفزيونية وبدلا من أن يعطي كل ذي حق حقه أخذ بالنيل مني بسبب تصرفات شخصية لا علاقة لها مطلقا بعالم التحكيم بل تعمد إيذائي نفسيا ومعنويا وتماشى مع ما يطرح في وسائل السوشال ميديا معلنا إيقافي عن التحكيم بسبب الوشم الذي زرعته في رجلي والذي لا تمنعه القوانين الدولية والمحلية مطلقا إذ جعل من اسمي سخرية كبيرة نلت بسببها السب والقذف لوالدي المرحوم الحكم الدولي طارق أحمد صاحب الفضل عليه.

لذا أطالب بإحقاق الحق وإعادة كرامتي المهدورة إذ كان الأجدى برئيس لجنة الحكام الدفاع عن الحكام وليس جعلهم موضع سخرية من المتابعين واضع أمامكم تظلمي هذا وأمل من حضراتكم رد الاعتبار إلي والذي هو بالتأكيد رد اعتبار للصافرة العراقية من تصريحات فيسبوكية ومن الله التوفيق

مع الشكر والتقدير..

الحكم الدولي محمد طارق أحمد ".


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وأوضح: "الوشم الذي أضعه ليس فيه إشارة عنصرية، فوشم الأسد وخارطة العراق يمثلان رمزية العراقيين".


وأشار الحكم محمد طارق إلى أن: "الدستور العراقي لا يمنع ذلك فضلا عن النصوص القانونية التي أقرها الاتحاد الدولي (فيفا) بهذا الشأن طالما لا يمثل الوشم أي رسالة عنصرية. قدمت تظلما لدى الاتحاد العراقي، وسأقدم دعوى بخصوص ذلك في إحدى المحاكم".

 

ملاعب

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