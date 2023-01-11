حكيمي: لن أنسى استقبال الجماهير في مسقط رأس أمي

الوكيل الإخباري - عبر الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، عن سعادته بزيارته مدينة القصر الكبير، مسقط رأس أمه اليوم الثلاثاء.



وخصصت القصر الكبير استقبالا حارا للنجم المغربي، كما أصبح ملعب المدينة يحمل اسمه "الملعب البلدي لأشرف حكيمي".



وقال نجم سان جيرمان في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش الزيارة: "أشكر الجميع على هذا الاستقبال الذي لن أنساه، لقد عشت لحظات رائعة مع جماهير مدينة القصر الكبير التي أعتز بها لأنها مسقط رأس أمي".



وتابع تصريحاته: "فخور بأنني أتقاسم مع سكان القصر الكبير هذه الفرحة".



وأكمل: "أشكر كل الذين ساهموا في تنظيم هذا الحفل الذي سيبقى عالقا في أذهاني، كان لي لقاء مع الجميع لقد فعلوا من أجلي أشياء رائعة".



وأتم: "علينا أن نواصل العمل وتحقيق الأشياء الجميلة لبلدنا الغالي، ونساهم في النجاحات من أجل المغرب، من جانبي سأواصل الاجتهاد والعمل الجاد لأكون دائما عند حسن ظن الجميع".

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