الأحد 21-05-2023
الوكيل الاخباري

شاهد.. الأمن ينشر فيديو محاكاة حقيقية لما تسببه السرعة العالية

جيش الاحتلال يفجر ألغاما تحت جسر على نهر الأردن

فيديو - ممر تكريمي لطالب بالصف الرابع في السلط.. ما قصته؟

التربية تطلق استراتيجية جديدة لتعزيز استجابة قطاع التعليم للأزمات

وزير الداخلية: العمل جار على تسهيل منح تأشيرة الدخول بين الأردن والعراق

تجارة الأردن تدعو لتعزيز التعاون مع السعودية بمجالات التدريب المهني

الاحتلال يصادق على مشاريع لتهويد القدس والعبث بتاريخها الإسلامي

مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام في الأغوار الشمالية

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك والطفيلة غداً - أسماء

ما هو المقصود بالسقوف السعرية لتحديد أسعار المحروقات محلياً؟ خبير يوضح

الأحد، 21-05-2023 12:47 م

حلم الثلاثية يلمع في سماء السيتي بعد حسم البريميرليج

5202321103533362737905


الوكيل الإخباري - بعد ماراثون طويل مع آرسنال، نجح مانشستر سيتي في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي، وأصبح هدفه الجديد هو إحراز الثلاثية التاريخية (البريميرليج وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا)، للمرة الأولى في تاريخه.

وتوج مانشستر سيتي رسميا بلقب الدوري الإنجليزي، مساء أمس السبت، إثر هزيمة منافسه الوحيد آرسنال أمام مضيفه نوتنجهام فوريست (1-0) في الجولة 37 (قبل الأخيرة) من المسابقة هذا الموسم.

وتجمد رصيد آرسنال عند 81 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف مانشستر سيتي، الذي تتبقى له 3 مباريات، منها مباراة اليوم أمام تشيلسي في المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة، فيما تتبقى للجانرز مباراة واحدة، لن يفيد الفوز بها في سباق الصدارة واللقب الذي حسمه مانشستر سيتي.

حلم الثلاثية
وأصبح الهدف التالي لمانشستر سيتي ومديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، هو التتويج بالثلاثية التاريخية في الموسم الحالي، وصرح جوارديولا قبل تتويج الفريق بلقب المسابقة المحلية أمس، بأنه لا يريد انخراط فريقه في الاحتفال بلقب الدوري من أجل التركيز في التتويج بالثلاثية.

ويخوض مانشستر سيتي المباراة النهائية لكأس إنجلترا أمام جاره مانشستر يونايتد على استاد "ويمبلي" العريق بالعاصمة لندن في الثالث من حزيران/يونيو المقبل، ثم يخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام انتر ميلان الإيطالي في العاشر من الشهر نفسه.

وإذا أحرز مانشستر سيتي اللقبين، ستكون المرة الأولى في تاريخه التي يتوج فيها بهذه الثلاثية في موسم واحد، علما بأنه لم يتوج من قبل بلقب دوري الأبطال.

ومع خسارة آرسنال أمس، توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي والخامس في آخر 6 مواسم، وهو اللقب السابع للفريق في المسابقة بشكلها الحالي، والتاسع بشكل عام في تاريخ الدوري الإنجليزي بشكله القديم والحالي.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني فريق يتوج باللقب في 3 مواسم متتالية على مدار تاريخ البطولة بشكلها الحالي "البريميرليج" وخامس فريق يحقق هذا على مدار تاريخ المسابقة بشكل عام.

وسبقه إلى هذا في المسابقة بشكلها القديم، كل من هيدرسفيلد تاون (من 1924 إلى 1926) وآرسنال (من 1933 إلى 1935) وليفربول (من 1982 إلى 1984) وفي المسابقة بشكلها الحالي مانشستر يونايتد (من 1999 إلى 2001 ومن 2007 إلى 2009).

وحسم مانشستر سيتي اللقب في الموسم الحالي، قبل خوض آخر 3 مباريات له في المسابقة هذا الموسم، لتكون المرة الثالثة التي يفوز فيها باللقب دون انتظار للجولة الأخيرة من بين 7 ألقاب حصدها في الدوري بشكله الحالي.

الأفضل بالأرقام

وحقق مانشستر سيتي اللقب عن جدارة بعدما حقق الفوز في 27 مباراة مقابل 4 تعادلات و4 هزائم فقط على مدار 35 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن، علما بأنه الوحيد الذي حقق الفوز في 11 مباراة متتالية بالمسابقة هذا الموسم، ولا يزال قادرا على تمديد هذا السجل من خلال المباريات الثلاث المقبلة.

ويحظى مانشستر سيتي بأفضل هجوم في المسابقة هذا الموسم حتى الآن؛ حيث سجل 92 هدفا، ولا يقترب منه سوى آرسنال، الذي سجل 83 هدفا في 37 مباراة.


كما يمتلك الفريق السماوي أفضل خط دفاع طبقا للأرقام؛ حيث اهتزت شباكه 31 مرة فقط، فيما يأتي نيوكاسل ثانيا بعدما اهتزت شباكه 32 مرة حتى الآن.

ولهذا، يمتلك مانشستر سيتي أكبر فارق أهداف في المسابقة حتى الآن، ويبلغ 61 هدفا، ولا يقترب منه سوى آرسنال، الذي يتمتع بفارق أهداف يبلغ 41 هدفا.

وأشار الموقع الإلكتروني لنادي مانشستر سيتي، إلى أن قدرة الفريق في الاستحواذ على الكرة لعبت دورا مهما في الفوز باللقب وفي هذه الإحصائيات؛ حيث تبلغ نسبة استحواذ الفريق على الكرة خلال الموسم الحالي حتى الآن 65.3% ولا يقترب منه في هذا سوى فريق برايتون بنسبة تبلغ 60.9%.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202321123432840325888

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

5202321121954908539523 (1)

تحول مثير في مستقبل دي يونج مع برشلونة

520232112225461691037

10 محطات رسمت طريق مانشستر سيتي نحو لقب البريميرليج

520232110470954607150

الحجاج ينضم لعضوية مجلس إدارة الفيصلي

5202321101037166818559

مفاجأة.. يوفنتوس مهدد بخصم 12 نقطة غدا

520232195824452849785

هل تنتقل مع ميسي إلى السعودية؟ بوسكيتس يعلق

أخبار متعلقة
5202318124138548915054

تفاصيل مشادة جوارديولا ودي بروين في مباراة مان سيتي والريا

520231891444297921457

أنشيلوتي يكشف سبب سقوط ريال مدريد المدوي أمام مانشستر سيتي

5202317131429876771341

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة السيتي الليلة

5202317115130251281741

نهاية حزينة لموسم أرسنال.. عرض قميص الأبطال 23 للبيع بالمجان!

5202314111549238026669 (1)

إيفرتون يواجه مان سيتي بالدوري الإنجليزي

520237161443823457983

النني يقرر مغادرة آرسنال