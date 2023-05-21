حلم الثلاثية يلمع في سماء السيتي بعد حسم البريميرليج

الوكيل الإخباري - بعد ماراثون طويل مع آرسنال، نجح مانشستر سيتي في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي، وأصبح هدفه الجديد هو إحراز الثلاثية التاريخية (البريميرليج وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا)، للمرة الأولى في تاريخه.



وتوج مانشستر سيتي رسميا بلقب الدوري الإنجليزي، مساء أمس السبت، إثر هزيمة منافسه الوحيد آرسنال أمام مضيفه نوتنجهام فوريست (1-0) في الجولة 37 (قبل الأخيرة) من المسابقة هذا الموسم.



وتجمد رصيد آرسنال عند 81 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف مانشستر سيتي، الذي تتبقى له 3 مباريات، منها مباراة اليوم أمام تشيلسي في المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة، فيما تتبقى للجانرز مباراة واحدة، لن يفيد الفوز بها في سباق الصدارة واللقب الذي حسمه مانشستر سيتي.



حلم الثلاثية

وأصبح الهدف التالي لمانشستر سيتي ومديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، هو التتويج بالثلاثية التاريخية في الموسم الحالي، وصرح جوارديولا قبل تتويج الفريق بلقب المسابقة المحلية أمس، بأنه لا يريد انخراط فريقه في الاحتفال بلقب الدوري من أجل التركيز في التتويج بالثلاثية.



ويخوض مانشستر سيتي المباراة النهائية لكأس إنجلترا أمام جاره مانشستر يونايتد على استاد "ويمبلي" العريق بالعاصمة لندن في الثالث من حزيران/يونيو المقبل، ثم يخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام انتر ميلان الإيطالي في العاشر من الشهر نفسه.



وإذا أحرز مانشستر سيتي اللقبين، ستكون المرة الأولى في تاريخه التي يتوج فيها بهذه الثلاثية في موسم واحد، علما بأنه لم يتوج من قبل بلقب دوري الأبطال.



ومع خسارة آرسنال أمس، توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي والخامس في آخر 6 مواسم، وهو اللقب السابع للفريق في المسابقة بشكلها الحالي، والتاسع بشكل عام في تاريخ الدوري الإنجليزي بشكله القديم والحالي.



وأصبح مانشستر سيتي ثاني فريق يتوج باللقب في 3 مواسم متتالية على مدار تاريخ البطولة بشكلها الحالي "البريميرليج" وخامس فريق يحقق هذا على مدار تاريخ المسابقة بشكل عام.



وسبقه إلى هذا في المسابقة بشكلها القديم، كل من هيدرسفيلد تاون (من 1924 إلى 1926) وآرسنال (من 1933 إلى 1935) وليفربول (من 1982 إلى 1984) وفي المسابقة بشكلها الحالي مانشستر يونايتد (من 1999 إلى 2001 ومن 2007 إلى 2009).



وحسم مانشستر سيتي اللقب في الموسم الحالي، قبل خوض آخر 3 مباريات له في المسابقة هذا الموسم، لتكون المرة الثالثة التي يفوز فيها باللقب دون انتظار للجولة الأخيرة من بين 7 ألقاب حصدها في الدوري بشكله الحالي.



الأفضل بالأرقام



وحقق مانشستر سيتي اللقب عن جدارة بعدما حقق الفوز في 27 مباراة مقابل 4 تعادلات و4 هزائم فقط على مدار 35 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن، علما بأنه الوحيد الذي حقق الفوز في 11 مباراة متتالية بالمسابقة هذا الموسم، ولا يزال قادرا على تمديد هذا السجل من خلال المباريات الثلاث المقبلة.



ويحظى مانشستر سيتي بأفضل هجوم في المسابقة هذا الموسم حتى الآن؛ حيث سجل 92 هدفا، ولا يقترب منه سوى آرسنال، الذي سجل 83 هدفا في 37 مباراة.





كما يمتلك الفريق السماوي أفضل خط دفاع طبقا للأرقام؛ حيث اهتزت شباكه 31 مرة فقط، فيما يأتي نيوكاسل ثانيا بعدما اهتزت شباكه 32 مرة حتى الآن.



ولهذا، يمتلك مانشستر سيتي أكبر فارق أهداف في المسابقة حتى الآن، ويبلغ 61 هدفا، ولا يقترب منه سوى آرسنال، الذي يتمتع بفارق أهداف يبلغ 41 هدفا.



وأشار الموقع الإلكتروني لنادي مانشستر سيتي، إلى أن قدرة الفريق في الاستحواذ على الكرة لعبت دورا مهما في الفوز باللقب وفي هذه الإحصائيات؛ حيث تبلغ نسبة استحواذ الفريق على الكرة خلال الموسم الحالي حتى الآن 65.3% ولا يقترب منه في هذا سوى فريق برايتون بنسبة تبلغ 60.9%.

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