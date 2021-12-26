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الأحد، 26-12-2021 12:24 م

خبرات أردنية لقيادة فرق الفئات العمرية في السعودية

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

أعلن نادي عرعر السعودي التعاقد مع المدرب الوطني أشرف شتات للإشراف على فريق الشباب بالنادي، ليكون ثاني مدرب أردني في السعودية، بعد المدرب بلال اللحام والذي سيشرف على الفئات العمرية في نادي الجيل .اضافة اعلان


  
 

ويمتلك المدرب شتات شهادة تدريب للمستوى الآسيوي الإحترافي الـ pro ، كما خاض العديد من التجارب التدريبية وكانت أبرزها في النادي الأهلي.

 

ويعد شتات البالغ من العمر 41 عاما، من أبرز نجوم خط الوسط الأردنيين، ومثل جميع المنتخبات الوطنية، علما أنه إبن نادي الوحدات وتوج معه بعديد الألقاب قبل الانتقال للجزيرة بصفقة تاريخية ومنه لفريق المنشية.

 




 

 


 

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