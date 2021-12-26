خبرات أردنية لقيادة فرق الفئات العمرية في السعودية

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاأعلن نادي عرعر السعودي التعاقد مع المدرب الوطني أشرف شتات للإشراف على فريق الشباب بالنادي، ليكون ثاني مدرب أردني في السعودية، بعد المدرب بلال اللحام والذي سيشرف على الفئات العمرية في نادي الجيل .ويمتلك المدرب شتات شهادة تدريب للمستوى الآسيوي الإحترافي الـ pro ، كما خاض العديد من التجارب التدريبية وكانت أبرزها في النادي الأهلي.ويعد شتات البالغ من العمر 41 عاما، من أبرز نجوم خط الوسط الأردنيين، ومثل جميع المنتخبات الوطنية، علما أنه إبن نادي الوحدات وتوج معه بعديد الألقاب قبل الانتقال للجزيرة بصفقة تاريخية ومنه لفريق المنشية.