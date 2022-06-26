خسارة قاسية لرفاق يزن العرب بالدوري الماليزي

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

تعرض فريق سيلانجور والذي يضم الثنائي الأردني يزن العرب وبهاء عبد الرحمن لخسارة ساحقة من فريق جوهور دارول تاكزيم بنتيجة 5/1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الماليزي .







وشارك العرب أساسيا في المباراة التي أقيمت على استاد سلطان إبراهيم لاركين فيما غاب بهاء عبد الرحمن عن المواجهة، علما أن الثنائي إنضم للفريق بداية الموسم الحالي ويقدم مستويات مميزة .







ويحل سيلانجور بالمركز السادس على سلم الترتيب بـ 11 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن فريق صباح المتصدر، علما أنه يمتلك 4 مباريات مؤجلات .

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المصدر : ملاعب