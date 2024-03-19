خصم 4 نقاط من رصيد نوتنغهام لانتهاك اللوائح المالية

الوكيل الإخباري - اتخذت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم قراراً بخصم أربع نقاط من رصيد نادي نوتنغهام فورست، وذلك نتيجة لانتهاك اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.



وفي ضوء هذه العقوبة، ينخفض مركز نوتنغهام إلى المركز الثامن عشر، مما يعرضه لخطر الهبوط، وذلك قبل تسع جولات من نهاية الموسم.



وقد أوضحت رابطة الدوري الإنجليزي أن نوتنغهام اعترف بتجاوزه لقواعد الربحية والاستدامة بقيمة 34 مليون و500 ألف جنيه إسترليني فوق الحد المسموح به البالغ 61 مليون جنيه إسترليني.



وتشير القواعد إلى أن الأندية مسموح لها بخسارة ما يصل إلى 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات، مع انخفاض مبلغ 22 مليون جنيه إسترليني في الموسم، خلال فترة تقييم تمتد لثلاثة أعوام، ولكن يتم تخفيض هذا المبلغ إذا ما لعب الفريق في دوري البطولة الإنجليزية.



وقد أشادت اللجنة التي فرضت العقوبة على نوتنغهام بـ"التعاون الاستثنائي" للنادي في تعامله مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في هذا الشأن.



وعلى الرغم من ذلك، لم يتخذ نوتنغهام قرارًا بشأن ما إذا كان سيستأنف العقوبة، حيث يجب تقديم الاستئناف قبل الأول من يونيو، حينما تحصل الأندية التي تصعد إلى الدوري الممتاز على حصتها من الإيرادات.

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