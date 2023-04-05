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الأربعاء، 05-04-2023 12:36 م

خطاب مسرب.. الريال يلاحق برشلونة في قضية نيجريرا

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الوكيل الإخباري - صعد ريال مدريد من موقفه المعادي لبرشلونة، في القضية المعروفة باسم "خوسيه نيجريرا".

ويواجه نادي برشلونة اتهامات بتقديم دفعات مالية مشبوهة إلى خوسيه نيجريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الحكام في الدوري الإسباني من أجل الحصول على خدمات سرية.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تقدم نادي ريال مدريد بطلب للقضاء الإسباني للانضمام إلى قضية "نيجريرا" كملاحق خاص، وليس مجرد متضرر.

ونشرت الصحيفة نسخة من الوثيقة التي أرسلها ريال مدريد إلى القضاء الإسباني يوم 24 مارس/أذار الماضي، والتي يقول خلالها "إن النادي تعرض للضرر بشكل لا يدعو للشك في القضية المعروفة باسم (نيجريرا)، وأن هذا الأمر كان يخدم مصلحة برشلونة في قرارات الحكام ونتائج المنافسات".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن انضمام ريال مدريد للقضية كملاحق خاص، سيتيح للنادي الملكي الحصول على جميع المعلومات المتاحة حول سير التحقيق وأيضا السعي لتحديد عقوبات السجن أو الغرامة ضد المشتبه بهم.

وبرر ريال مدريد في الوثيقة التي قدمها طلب انضمامه كملاحق خاص بأنه يسعى إلى "تحقيق نزاهة المنافسات الرياضية التي يشارك فيها، وأن برشلونة واحد من المنافسين الرئيسيين".

وأحالت القاضية طلب ريال مدريد بالانضمام كملاحق خاص إلى باقي الأطراف المتورطة للرد على مدى ملاءمة قبوله.

وقالت "موندو ديبورتيفو": "إن الجهة الوحيدة التي تم قبول انضمامها كملاحق خاص هي رابطة الدوري الإسباني، بعد أن قدم خافيير تيباس طلبا في 22 فبراير/شباط الماضي".

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