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الثلاثاء، 18-07-2023 04:19 م

خطوة أخيرة تفصل محرز عن أهلي جدة

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الوكيل الإخباري -  اقترب الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي، من الانتقال إلى أهلي جدة السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" أن محرز محبط من عدم المشاركة أساسيا مع المان سيتي في نهائي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم المنصرم.

وأضافت أن محرز يرى أن العرض السعودي مغريا، حيث اتفق مع أهلي جدة على تقاضي راتب سنوي (43 مليون إسترليني)، وتوقيع عقد لمدة موسمين.

لكن إدارة مانشستر سيتي رفضت العرض الأول المقدم من أهلي جدة بقيمة 18 مليون إسترليني، وتنتظر زيادة المقابل المالي لإتمام الصفقة.

يذكر أن رياض محرز (32 عاما) يلعب في صفوف مانشستر سيتي منذ 5 مواسم، وينتهي تعاقده في صيف 2025.

وسجل محرز 15 هدفا إضافة إلى 13 تمريرة حاسمة خلال مشاركته في 47 مباراة مع السيتي في الموسم الماضي، وساهم في الإنجاز التاريخي لناديه بتحقيق ثلاثية البريميرليج والكأس ودوري أبطال أوروبا.

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