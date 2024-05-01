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الأربعاء، 01-05-2024 02:43 م

خطوة أخيرة لمبابي نحو الصدام الذي ينتظره الجميع

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الوكيل الإخباري -  ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مباراة إياب نصف النهائي الثاني في دوري أبطال أوروبا بين بروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء.

المباراة التي تقام على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" قد تكون الخطوة الأخيرة لكيليان مبابي من أجل صِدام ينتظره عالم كرة القدم أجمع.

نهائي منتظر

حلم مبابي هو الانضمام إلى ريال مدريد، لكن حاليًّا وفي الموسم الجاري لديه حلم أكبر وهو الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، وذلك قد يتحقق أمام الملكي.

"ريال مدريد" الذي لطالما أراد ضم مبابي وفشل حتى أسابيع قليلة، لكنه قد يخوض مباراته الأخيرة بقميص باريس سان جيرمان أمامهم في المحفل الأكبر.

المقصود هنا هو نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيكون الأخير له بقميص النادي الباريسي، إذ تلعب المباراة بعد انتهاء الموسم المحلي في فرنسا.

ووفقًا للعديد من التقارير الإعلامية خلال الأسابيع الماضية، فإن مبابي أتمَّ اتفاقه مع ريال مدريد على الانضمام إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية.
 
الطريق صعب
كاذب من يقول إن طريق باريس سان جيرمان نحو المباراة النهائية مفروش بالورود، فالفريق تنتظره مباراة صعبة للغاية على "سيغنال إيدونا بارك".
باريس سان جيرمان من خسر على أرضه ووسط جماهيره بالثلاثة أمام برشلونة غير مأمون الجانب أمام بروسيا دورتموند في ملعب من أصعب ملاعب أوروبا.
لكن هنا يأتي دور مبابي الذي سجل خمسة أهداف في مواجهتين أمام برشلونة على ملعب النادي الكتالوني في السنوات الأخيرة، ومن المؤكد أنه سيتعامل مع ملعب النادي الألماني كتحد جديد له في مسيرته الرائعة.

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الأمر ليس في يد مبابي فقط

صعوبة تحقيق ذلك النهائي الحلم للبعض ومواجهة مبابي لريال مدريد لا تكمن فقط في نصف النهائي الثاني الذي ننتظر نتيجة مباراة الذهاب الخاصة به.

بل هناك 50% من الأمر في يد ريال مدريد وبايرن ميونخ، صحيح الأول خرج بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق في نصف النهائي الأول على ملعب البافاري، لكن كون مباراة الإياب على "سانتياغو برنابيو" لا تعني بالضرورة أن الملكي سيتفوق، بالأخص بعد إلغاء قواعد التهديف خارج الأرض.

بايرن ميونخ أظهر تفوقًا كبيرًا أمام ريال مدريد رغم النتيجة التي توحِي بأن المباراة كانت متكافئة، لكن في نهاية المطاف استطاع الملكي التسجيل من أقل عدد ممكن من الفرص في ظل غيابات دفاعية للبافاري قد تعود في الإياب.

 

الخلاصة
لا داعي للحديث عن خيبات أمل سابقة للنجم الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، لكن في الموسم الجاري كاد باريس سان جيرمان يودّع البطولة أمام برشلونة لولا أخطاء ساذجة من النادي الكتالوني في مباراة الإياب.


مبابي في مباراة الذهاب أمام برشلونة خيَّب آمال جماهير فريقه، ورغم تعويضه في الإياب فإنه لا يزال مرشحًا لخيبة أمل جديدة، بالأخص بعد المستوى المتواضع الذي أظهره في مواجهة الدوري الأخيرة أمام لو هافر التي شارك فيها كبديل من بداية الشوط الثاني وفشل في مساعدة فريقه على حسم اللقب مبكرًا واضطرت الجماهير لانتظار هدية من ليون ضد موناكو في الليلة التالية.


لكن في نهاية المطاف فاللعب ضد برشلونة ليس مثل دورتموند، والدوافع الآن أكبر مع بقاء خطوة واحدة فقط نحو نهائي حُلم بالنسبة لمبابي ولجماهير ريال مدريد.


فهل يحقق مبابي حلمه الأخير قبل الانضمام إلى ريال مدريد ويلبي طلبات الجماهير بمباراة نهائية أمام ريال مدريد أو يخيب الآمال؟! ذلك ما ستقوله لنا 180دقيقة وربما أكثر أمام بروسيا دورتموند.

 

ملاعب

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