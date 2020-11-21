خطوة جديدة تقرب السومة من المشاركة في قمة الشباب والأهلي

الوكيل الإخباري _ واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته استعداداً لمواجهة الشباب القادمة، في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



ويواجه الراقي نظيره الشباب الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات دوري المحترفين.



وشهدت تدريبات فريق الأهلي أمس، مشاركة السوري عمر السومة، في التدريبات الجماعية، ليصبح جاهزاً لموقعة الشباب القادمة في الدوري.



وتعرض السومة للإصابة، في لقاء العين الماضي، والذي انتهى بفوز الراقي، بنتيجة (4_3)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



جدير بالذكر أن الأهلي، يحتل المركز التالت، في منافسات الدوري، برصيد 9 نقاط.









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المصدر : ملاعب



