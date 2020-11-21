السبت 21-11-2020
الوكيل الاخباري

تعميم عاجل من وزير الصحة

وزير الصحة يعلن عن اجراء هام للتعامل مع ازمة كورونا

مخالفة 2400 وسيطة نقل لم تلتزم بأوامر الدفاع

وزير التربية يوضح حول موعد امتحان الدورة التكميلية للتوجيهي

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

المانيا: 254 وفاة و22964 إصابة جديدة بكورونا

مستوطنون يهاجمون منزلا في الخليل

الهند: 564 وفاة و46232 إصابة جديدة بكورونا

قطر: تسجيل 174 إصابة جديدة بكورونا

ترقب شعبي لإجراء حكومي عاجل للتيسير على الأردنيين

السبت، 21-11-2020 01:50 م

خطوة جديدة تقرب السومة من المشاركة في قمة الشباب والأهلي

Omar_soma17


الوكيل الإخباري _ واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته استعداداً لمواجهة الشباب القادمة، في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواجه الراقي نظيره الشباب الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات دوري المحترفين.

وشهدت تدريبات فريق الأهلي أمس، مشاركة السوري عمر السومة، في التدريبات الجماعية، ليصبح جاهزاً لموقعة الشباب القادمة في الدوري.

وتعرض السومة للإصابة، في لقاء العين الماضي، والذي انتهى بفوز الراقي، بنتيجة (4_3)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

جدير بالذكر أن الأهلي، يحتل المركز التالت، في منافسات الدوري، برصيد 9 نقاط.



اضافة اعلان
المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

1044073878_0_15_1533_843_1000x541_80_0_0_935396eaff475cdca43b4ff2b742baac

نجم ريال مدريد يصر على الرحيل.. وزيدان يوافق!

80c66753e4dfc33df451ca03f5bd3bde

صفقة الحلم .. نجم الأهلي إلى النصر

mourinho.guardiola-1200x675

غوارديولا يرد على اتهامات الطبيب مورينيو

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

أتلتيكو-مدريد-2-1-1

أتلتيكو مدريد يتلقى أخباراً سارة قبل موقعة برشلونة

أخبار متعلقة
80c66753e4dfc33df451ca03f5bd3bde

صفقة الحلم .. نجم الأهلي إلى النصر

1645670

إيغور يكشف أسباب تعاقده مع الشباب

1655252

فيتوريا يتخذ قراراً تجاه سداسي النصر .. والاتحاد كلمة السر!

مباراة-النصر-والشباب-4

تسريب جديد عن كارثة مباراة النصر والشباب

1-1372360

الهلال يقترب من الصفقة الكبرى مع الأهلي

177-111249-hilal-nasr-king-cup-final-saudi-football_700x400

النصر يستعد للهلال.. بـ مدرب جديد غير متوقع