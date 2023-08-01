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الثلاثاء، 01-08-2023 10:55 ص

خطوة قوية من باريس سان جيرمان تجاه ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي باريس 

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سان جيرمان يعتزم جديا تقديم شكوى رسمية ضد ريال مدريد في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "ذا تيليغراف"، والتي أكدت أن شكوى النادي الفرنسي سترتكز على وجود اتفاق بين مبابي وريال مدريد دون حصول الأخير على إذن باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أنهم في صفوف باريس سان جيرمان لديهم ثقة كاملة بوجود ذلك الاتفاق بين الطرفين، والدليل على ذلك رفضه مقابلة وفد الهلال السعودي قبل أيام.

وتمنع قوانين كرة القدم أي فريق من التفاوض مع أي لاعب لديه عقود سارية مع فريقه الحالي، إلا قبل 6 أشهر فقط من انتهاء تلك الارتباطات القانونية بين الطرفين.

وتتوقع إدارة باريس سان جيرمان أن تتلقى عرضا منخفضا للغاية من ريال مدريد يصل إلى حد الإهانة من أجل محاولة التعاقد مع مبابي، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم المقبل بعد انقضاء مهلة تمديد العقد لعام إضافي، ويملك اللاعب مصيره بيده إذ يستطيع بحلول صيف 2024 الرحيل بشكل مجاني لأي فريق يختاره.

 

ملاعب 

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