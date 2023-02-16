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الخميس، 16-02-2023 02:37 م

خلل فني ينقل مبابي إلى اليونايتد.. وراشفورد أول المرحبين

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الوكيل الإخباري - أثيرت ضجة في إنجلترا بشأن إمكانية انتقال كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت شبكة "RMC سبورت" الفرنسية، أن هذه الضجة سببها صورة نشرها مبابي عبر حسابه على "إنستجرام" بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا.

وكتب كيليان في تعليقه على الصورة "لا يزال لدينا عمل ننجزه" مع اللونين الأحمر والأزرق، المميزين للنادي الباريسي.


إلا أن خدمة الترجمة في موقع "إنستجرام"، ترجمت رسالة مبابي من الفرنسية للإنجليزية بطريقة خاطئة بسبب خلل تقني، تضمن ربط النجم الباريسي بنادي مانشستر يونايتد.

وأشارت الشبكة الفرنسية، إلى أن هذه الترجمة الخاطئة أثارت فضول الجماهير الإنجليزية، بشأن إمكانية انتقال مبابي إلى مانشستر يونايتد.

وزادت الآمال بتعليق ماركوس راشفورد، نجم اليونايتد، على الترجمة الخاطئة برموز تعبيرية توحي بترحيبه بهذه الخطوة.

وأوضحت شبكة "RMC"، أن تطلعات جماهير مانشستر يونايتد، تتزامن مع أنباء قوية بشأن وجود عرض مالي ضخم للغاية من المستثمرين القطريين لشراء النادي.

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