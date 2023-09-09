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السبت، 09-09-2023 11:11 ص

دجوكوفيتش يبلغ نهائي بطولة اميركا المفتوحة باقتدار

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الوكيل الإخباري - تأهلّ الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة بتغلّبه على الأميركي بن شيلتون بثلاث مجموعات دون ردّ.

وجاء فوز الصربي المصنّف ثانيًا عالميًا إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، على نظيره الأميركي المصنّف 47 بواقع 6-3 و6-2 و7-6 (7-4).

وتأهّل دجوكوفيتش لنهائي بطولة فلاشينغ ميدوز للمرة العاشرة في مسيرته. 

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ويسعى الصربي (36 عاماً) إلى إحراز لقبه الرابع في نيويورك، والـ 24 في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي في الفئتين (رجال وسيدات) المسجل بإسم الأسترالية مارغريت كورت.

وقال دجوكوفيتش "نهائي غراند سلام آخر. لا أستطيع أن أكون أكثر سعادة لما وصلت إليه".

واعتبر أنه "بغض النظر عن هوية منافسي في المباراة النهائية، سأخوض أصعب مباراة في هذه البطولة".

 

 

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