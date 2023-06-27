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الثلاثاء، 27-06-2023 10:23 ص

دورة هامبورغ.. المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني

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الوكيل الإخباري -  بلغت المصرية ميار شريف، الدور الثاني لدورة هامبورغ الألمانية على الملاعب العشبية في كرة المضرب، بفوزها على الألمانية آنا-لينا فرييدسام المشاركة ببطاقة دعوة 4-6 و6-4 و7-5، الاثنين.

وتلتقي ميار المصنفة 31 عالميا في الدور المقبل مع الإيطالية لوسيا برونتسيتي الفائزة على النمساوية يوليا غرابهر 6-4 و6-1.

وتأهلت إلى الدور ذاته الكندية بيانكا أندرييسكو وصيفة بطلة العام الماضي بتغلبها على البريطانية سوناي كارتال المشاركة ببطاقة دعوة 6-2 و3-6 و7-5.

وتلعب أندرييسكو في الدور الثاني مع الإسبانية ريبيكا ماساروفا الفائزة على البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش 6-3 و6-2.

وكانت أندرييسكو خسرت نهائي العام الماضي في هامبورغ أمام الفرنسية كارولين غارسيا 7-6 و4-6 و4-6.

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