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الخميس، 02-11-2023 12:43 م

دورتموند إلى ثمن النهائي والمغربي عدلي يعبر بليفركوزن

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الوكيل الإخباري - تأهل بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن إلى الدور الـ16 من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم إثر فوزهما على هوفنهايم 1-0 وساندهاوسن من الدرجة الثالثة 5-2 تواليا الأربعاء.

وقبل مواجهته المرتقبة مع بايرن ميونخ السبت المقبل في الدوري، والأخرى المصيرية أمام نيوكاسل الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، أجرى مدرب دورتموند إدين ترزيتش ستة تغييرات على التشكيلة الأساسية.

وسجل ماركو رويس هدف الفوز لفريقه على هوفنهايم في الدقيقة 43.

وشهدت المباراة طرد لاعب هوفنهايم، التركي أوزان كابلاك في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

من جهة أخرى، واصل باير ليفركوزن متصدر الدوري هذا الموسم عروضه الجيدة وحقق فوزا سهلا على حساب ساندهاوسن من الدرجة الثالثة 5-2.

وسجل ليفركوزن ثلاثة أهداف في آخر 15 دقيقة من المباراة من بينها هدفان للاعب الجناح المغربي أمين عدلي في الوقت القاتل.

وسجل أهداف ليفركوزن كل من الأرجنتيني إزيكييل بالاسيوس (21 من ركلة جزاء)، جوناثان تاه (54)، التشيكي أدام هلوسيك (55) وعدلي (88 و90+2) بينما سجل كريستوفر إليتش وياسين بن بلا هدفي ساندهاوسن في الدقيقتين 50 و57.

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