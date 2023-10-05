دوري أبطال أوروبا.. السيتي يحقق فوزاً ثميناً على لايبزيغ

الوكيل الإخباري - هز جوليان ألفاريز، وجيريمي دوكو، الشباك قرب النهاية، ليفوز مانشستر سيتي 3-1 على مضيفه لايبزيغ، الأربعاء، ويفرض سيطرته على المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا، بعد تعافيه من خسارته في آخر مباراتين محليتين.



سدد ألفاريز كرة رائعة في الشباك قبل ست دقائق من النهاية، ثم أضاف دوكو الهدف الثالث ليرتفع رصيد السيتي الذي خسر أمام نيوكاسل في كأس الأندية الإنجليزية المحترفة وولفرهامبتون واندرارز في الدوري إلى ست نقاط من مباراتين.



ومنح فيل فودن التقدم للفريق الضيف بعد 25 دقيقة من البداية، لكن لايبزيغ أدرك التعادل بواسطة لويس أوبندا في بداية الشوط الثاني، بعد تمريرة من يوسف بولسن.

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وردت العارضة ركلة حرة من فودن في الدقيقة 63، مع ازدياد ضغط بطل إنجلترا.

وخطف السيتي التقدم بواسطة الأرجنتيني ألفاريز، ثم أضاف دوكو الهدف الثالث من هجمة مرتدة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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