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الخميس، 09-03-2023 01:22 م

دوناروما يكشف سبب خروج باريس من دوري الأبطال

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الوكيل الإخباري - فسر جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، سبب خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة ذهابًا (0-1) وإيابًا (0-2) أمام بايرن ميونخ.

صرح دوناروما، عبر قناة "كانال بلس" الفرنسية: "في دوري أبطال أوروبا، التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق".

أضاف الحارس الإيطالي: "نشعر داخل الفريق بخيبة أمل كبيرة، وكلنا غاضب بعد الخروج من البطولة الأوروبية".

واستدرك لاعب ميلان السابق في ختام تصريحاته: "الآن يجب أن نرفع رؤوسنا ونتطلع للأمام، ونفخر بأننا جزءًا من هذا النادي الرائع".

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وفشل جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، للموسم الثاني على التوالي في تجاوز عقبة دور الـ16 بدوري الأبطال، حيث ودع فريقه الموسم الماضي أمام ريال مدريد بعد أن فاز (1-0) ذهابًا في باريس، وخسر (3-1) إيابًا في مدريد.

 

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