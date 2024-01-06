ديربي السوبر الإسباني يعيد ذكرى طرد فالفيردي المثير للجدل

الوكيل الإخباري - يبحث ريال مدريد عن لقب جديد يُضاف إلى خزائنه خلال بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع.



ويشارك في البطولة برشلونة (بطل الليجا)، ريال مدريد (بطل كأس الملك)، أتلتيكو مدريد (صاحب المركز الثالث بالليجا)، وأوساسونا (وصيف كأس الملك).



ويستهل ريال مدريد مشواره في البطولة، بمواجهة الجار اللدود أتلتيكو، الأربعاء المقبل، بالدور نصف النهائي.





ذكرى لا تُنسى



في نهائي نسخة 2020، كانت هناك ذكرى لا تُنسى في لقاء الديربي بين جارين العاصمة الإسبانية مدريد، الريال وأتلتيكو، بطلها الأوروجوياني فيدي فالفيردي.



فقبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، انطلق ألفارو موراتا مهاجم الروخيبلانكوس منفردًا نحو المرمى لتسجيل هدف الانتصار القاتل، لكن فالفيردي لاحقه بعرقلة، ليشهر حكم المباراة في وجهه البطاقة الحمراء.



وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء لركلات الحظ الترجيحية، والتي ابتسم الحظ خلالها للملكي الذي حقق الانتصار (4-1).



ومع صافرة النهاية بتتويج ريال مدريد باللقب، كان فالفيردي هو البطل بالنسبة الملكي وجماهيره.



وعقب اللقاء، صرح فالفيردي بأنه اعتذر إلى موراتا على ما بدر منه، وأكد: "ما قمت به كان الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله".



إشادة سيميوني



رغم أن المدير الفني الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد، كان أكثر الغاضبين لخسارة فريقه لقبا كان في المتناول، إلا أنه أثنى على تصرف فالفيردي.



سيميوني ظهر وهو يربت على رأس فالفيردي بعد طرده، في لقطة أثارت دهشة الكثير من الجماهير.



وعلق عقب المباراة: "طرد فالفيردي كان اللقطة الأهم في المباراة، وأخبرت الأوروجواياني بأن أي لاعب آخر كان سيفعل ما قام به في هذا الموقف".



وأوضح: "حصول فالفيردي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، شيء منطقي تماما، لأن هذا التدخل منح الفوز لريال مدريد".



فض الشراكة



التقى قطبا العاصمة الإسبانية مدريد، في بطولة كأس السوبر الإسباني 3 مباريات من قبل.



حقق ريال مدريد الانتصار في مباراة، وحقق أتلتيكو مدريد الانتصار في مباراة، وحسم التعادل لقاء بينهما.



البداية كانت في نسخة موسم (2014-2015) بالنظام القديم للبطولة، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1) في ملعب الميرنجي.



وفي مباراة الإياب انتصر أتلتيكو مدريد على ملعبه بنتيجة (1-0)، وتوج باللقب في مجموع المباراتين.



أما المباراة الثالثة والأخيرة، كانت في نهائي نسخة (2019-2020) والتي فاز بها الملكي بركلات الترجيح وتوج باللقب.

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