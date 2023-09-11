ديوكوفيتش يعود إلى صدارة التصنيف العالمي للتنس

الوكيل الإخباري - عاد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش من جديد إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في نسخته الصادرة اليوم الإثنين، وذلك ضمن عدة تغييرات شهدتها المراكز ال10 الأولى.
وجاء ذلك مع تتويج ديوكوفيتش بلقب بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) إثر فوزه في المباراة النهائية على الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثالث على العالم، مساء الأحد (صباح الإثنين بتوقيت جرينتش).
وانتزع ديوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي من النجم الإسباني كارلوس ألكاراز الذي تراجع إلى المركز الثاني.
وصعد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من المركز السابع إلى الخامس كما صعد الروسي أندريه روبليف من المركز الثامن إلى السادس.
كذلك صعد الأمريكي تايلور فريتز من المركز التاسع إلى الثامن كما صعد الألماني ألكسندر زفيريف مركزين ليحتل المركز العاشر، بينما تراجع النرويجي كاسبر رود أربعة مراكز ليحتل المركز التاسع وتراجع الإيطالي جانيك سينر من المركز السادس إلى السابع.
وجاء ترتيب اللاعبين في المراكز ال10 الأولى كما يلي:
الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 11795 نقطة
الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الثاني برصيد 8535 نقطة
الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثالث برصيد 7280 نقطة
الدنماركي هولجر رون في المركز الرابع برصيد 4710 نقاط
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز الخامس برصيد 4615 نقطة
الروسي أندريه روبليف في المركز السادس برصيد 4515 نقطة
الإيطالي جانيك سينر في المركز السابع برصيد 4465 نقطة
الأمريكي تايلور فريتز في المركز الثامن برصيد 3955 نقطة
النرويجي كاسبر رود في المركز التاسع برصيد 3560 نقطة
الألماني ألكسندر زفيريف في المركز العاشر برصيد 3030 نقطة.
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