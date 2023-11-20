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الأمم المتحدة تجدد دعوتها لحماية الأطفال بغزة ووقف إطلاق النار

الإثنين، 20-11-2023 04:42 م

دي ماريا لن يتراجع عن قرار الاعتزال الدولي

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الوكيل الإخباري -  أكدت صحيفة ميركاتو فووت أن النجم أنخيل دي ماريا كشف عن تمسكه بموعد اعتزاله اللعب الدولي الذي أعلن عنه في وقت سابق.

ذكرت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني شدد على أن نهائيات كوبا أمريكا، التي ستقام في الصيف المقبل، ستكون آخر حدث رياضي كبير يُشارك فيه مع منتخب الأرجنتين، وبعدها سيعتزل اللعب دولياً. 

وتحدث لاعب بنفيكا عن مستقبله الدولي، إضافة إلى وجهته المقبلة بعد نهاية عقده مع النادي البرتغالي، الذي كان بوابته في الدوريات الأوروبية، وقال: "اتخذت قراري، ستكون كوبا أمريكا آخر بطولة دولية كبرى لي، رغم أن هذه القرارات معقدة ويصعب اتخاذها، ولكن هناك جيلاً جديداً ينتظر الفرصة، أعلم أنه يمكنني الاستمرار في اللعب للمنتخب، لكنني أريد أن أمنح فرصة إلى الشباب".

وأشارت الصحيفة إلى أن دي ماريا، يقترب أيضاً من العودة إلى الدوري الأرجنتيني، وخوض تجربة أخيرة بعد سنوات تألق خلالها مع بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، قبل عودته إلى بنفيكا مجدداً، ولكن المشاكل التي يعاني منها فريقه الحالي ستدفعه إلى البحث عن فريق جديد، قد يكون الأخير في مسيرته.

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واختتمت "دي ماريا قاد الأرجنتين إلى التتويج بالنسخة الأخيرة من كوبا أمريكا، بعد أن سجل الهدف الوحيد في النهائي أمام منتخب البرازيل، ليقود "التانغو" لحصد اللقب بعد سنوات من الانتظار".

 

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