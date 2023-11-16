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الخميس، 16-11-2023 02:56 م

رئيس أتلتيكو مدريد: فريقنا المرشح الأول للفوز بالليجا

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الوكيل الإخباري -أكد إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، أن ناديه يعتبر المرشح الأول للفوز بالدوري الإسباني هذا الموسم.

وفي مقابلة ببرنامج (El Partidazo) على إذاعة (COPE) الإسبانية، قال سيريزو ردا على سؤاله حول ما إذا كان يعتبر أتلتيكو مرشحا للفوز بلقب الليجا، قائلا "بالتأكيد نعم.. أتلتيكو هو المرشح الأول للفوز باللقب، أعتقد أن كل اللاعبين يرون نفس الأمر".

وعما إذا كانت الصحافة تتحيز لريال مدريد، قال "لا أعتقد هذا ولكن أرى أن الصحافة تحمي أندية أكثر من أخرى".

وعن استمرار المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مع أتلتيكو مدريد، حتى عام 2027، قال "لم أعتقد قط أن سيميوني سيرحل عن أتلتيكو مدريد ولا حتى العام الماضي".

وفيما يخص تجديد عقد الفرنسي أنطوان جريزمان، قال سيريزو "سيبقى هنا للفترة التي يريدها. عقد جريزمان ينتهي أيضا في 2027. لذا أنظر كم يتبقى له من الوقت في العقد. السيد سيميوني سيظل معنا للفترة التي يريدها وكذلك جريزمان".

وحول من تربطه به علاقة أفضل بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وخوان لابورتا رئيس برشلونة، قال سيريزو "علاقتي جيدة بالاثنين. عندما نجتمع نقضي وقتا جيدا. وهما جيدان للغاية".

وبسؤاله عن الفترة التي يعتزم الاستمرار فيها برئاسة أتلتيكو، قال "أنا مستعد للاستمرار في منصبي بقدر ما يتحمل جسدي. ليس لدي أي مشكلة. لقد بدأنا أنا وميجيل أنخيل خيل (الرئيس التنفيذي للنادي) معا وسنغادر معا. لدينا نادٍ تحت السيطرة، مع أعضاء رائعين".

ومن ناحية أخرى، تحدث سيريزو عن البرتغالي جواو فيليكس المعار من أتلتيكو إلى برشلونة، قائلا "جواو فيليكس سيكون أحد أفضل اللاعبين في أوروبا وأتمنى له كل التوفيق في برشلونة. عقده مستمر لعام وإذا أراد البارسا أن يستمر فلديه خيار شراءه".

وختم سيريزو: "لا أعلم لماذا لم ينجح في أتلتيكو. اللاعبون ليسوا ماكينات، أنت تجلب لاعبا وقد يقدم موسما مذهلا وآخر لا، هذا ما حدث لنا مع جاكسون مارتينيز. جواو فيليكس لاعب مذهل ولكنه لم يتأقلم معنا وفي البارسا يلعب بشكل جيد للغاية".

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