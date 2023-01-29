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الأحد، 29-01-2023 02:33 م

رئيس أتلتيكو يصدر بيانا بعد الخسارة من الريال

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، ميغيل أنخل خيل مارين، إن "التأثير الكبير" لريال مدريد يؤدي إلى ضغط كبير على الحكام، وذلك بعد خسارة فريقه أمام جاره المدريدي في كأس إسبانيا.

وتغلب "لوس بلانكوس" على أتلتيكو 3-1 بعد التمديد في مواجهة الديربي في إطار منافسات الدور ربع النهائي الخميس الماضي.

وطرد من جانب أتلتيكو، المونتينيغري ستيفان سافيتش في الوقت الإضافي، لكن لاعبي "الروخي بلانكوس" أبدوا غضبهم من عدم منح لاعب وسط الريال، داني سيبايوس بطاقة صفراء ثانية في الشوط الثاني من المباراة.

وقال خيل مارين في بيان "لدي احترام كامل لجميع الحكام وأنا مقتنع بأن لديهم دائما أفضل النوايا، لكن أي شخص ينظر من الخارج يمكنه أن يرى أنه لعقود من الزمن يحدث الشيء نفسه دائما تقريبا".

وأضاف "لسوء الحظ، لم يعد الأمر مفاجئا لأي شخص بعد الآن، إنها ليست أخبارا. الأمر واضح جدا وعليك فقط إعادة النظر في التاريخ".

وتابع "مدريد ناد له تأثير كبير، ولديه الكثير من المصالح من حوله. إنهم يمارسون ضغوطا كبيرة لدرجة أنه من الطبيعي أن يؤثر ذلك على الأشخاص الذين يتعين عليهم اتخاذ القرارات".

وأردف "إنهم (الحكام) على دراية بما ينتظرهم إذا قاموا بإيذائهم بالخطأ، أو حتى إذا اتخذوا قرارا صحيحا. غالبا ما نرى حملة ضد كل من يعتقدون أنه تسبب بأذيتهم".

وقال مارين إن أتلتيكو لا يمكنه تغيير "النظام" وحده وأن لون قميص الفريق لا ينبغي أن يكون له تأثير على اتخاذ القرارات العادلة.

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