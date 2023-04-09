رئيس اليويفا مهدد بخسارة منصبه

الوكيل الإخباري - يواجه ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أزمة كبيرة، بعد أن كشفت تقارير صحفية عن وجود تزوير في السيرة الذاتية الخاصة به.



وكان سيفرين قد أنتخب لفترة ثالثة في رئاسة اليويفا بالتزكية، خلال الأسبوع الماضي، ليستمر في منصبه حتى عام 2027، وذلك على هامش كونجرس اليويفا الذى أقيم في مدينة لشبونة البرتغالية.



وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، عن وسائل إعلامية سلوفينية، أن سيفرين قام بتزوير السيرة الذاتية، حيث أنه لم يكن عضوًا في مجلس إدارة نادي اوليمبيا بيزجارد بين عامي 2006 و2011.



وأضاف التقرير أن إذا تم التأكد من هذا الأمر فلن يستوفي الحد الأدنى من المتطلبات ليكون رئيسًا للاتحاد الأوروبي.



وكان سيفرين قد تولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في عام 2016، خلفا للفرنسي ميشيل بلاتيني، والذي رحل عن منصبه بسبب إتهامه في قضايا فساد مالي.

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