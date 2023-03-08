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الأربعاء، 08-03-2023 12:25 م

رئيس برشلونة يعلق على أنباء "شراء" فريقه للحكام

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، أن فريقه لم "يشتر حكاما يوما" وسط تحقيقات في مدفوعاته المزعومة لمسؤول تحكيم سابق.

وأشارت تقارير الشهر الماضي إلى أن النادي الكتالوني دفع مبلغ 6.5 ملايين يورو بين عامي 2001 و2018 لشركة تابعة للنائب السابق لرئيس لجنة التحكيم الفنية في إسبانيا خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا. 

وقال برشلونة في البداية إن نيغريرا كان يتقاضى أجرا مقابل التقارير والمشورة بشأن الحكام.

ويحقق مدعون عامون إسبان في المدفوعات وقالت صحيفة "إل باييس" الثلاثاء إنهم يعتزمون الإبلاغ عن برشلونة "لاستمرار الفساد الرياضي".


وقال لابورتا خلال فعاليات حدث في برشلونة "دعونا نوضح أن برشلونة لم يشتر حكاما يوما، ولم يكن لدى النادي أبدا نية لشراء حكام، على الإطلاق".

وتابع "قوة الحقائق تتناقض مع أولئك الذين يحاولون تغيير القصة. نحن نقوم بعمل جيد مرة أخرى، لا شيء وليدة صدفة".

وسبق أن شن لابورتا الشهر الماضي هجوما عنيفا على خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، متهما إياه بـ"فبركة حملة ضد برشلونة".


وتابع "هناك حملة لإلحاق الضرر بمصالح برشلونة. إنها حملة تهدف إلى السيطرة على النادي. لا يقبل الدوري الإسباني أن برشلونة لم يوقع العقد مع سي في سي (صندوق الاستثمار) الذي يديره بنفسه (خافيير تيباس)".

وكان تيباس اعتبر أن على لابورتا الاستقالة "إذا لم يشرح جيدا أو بطريقة أكثر منطقية لماذا" دفع النادي هذه الأموال لإنريكيس نيغريرا.

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