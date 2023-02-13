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الإثنين، 13-02-2023 02:27 م

رئيس حكّام الدوري الإنجليزي يدعو الى إجتماع طارئ

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس حكام الدوري الإنجليزي الممتاز هوارد ويب إلى عقد اجتماع لجميع الحكام بعد ارتكاب العديد من الأخطاء في التحكيم خلال نهاية الأسبوع.

احد هذا الأخطاء نال من ارسنال الذي دخل شباكه هدف التعادل من برينتفورد على الرغم من انه كان هناك تسلل بينما تم الغاء هدف صحيح لبرايتون ضد كريستال بالاس.

وفقًا لما ذكرته صحيفة Mail سيتعين على جميع الحكام حضور الإجتماع في ستوكلي بارك من اجل معالجة ما حصل.

ولقد كتب ويب إلى كل من أرسنال وبرايتون للاعتذار وتوضيح ما حدث. وجاء في البيان: "اكدت هيئة الحكام حدوث خطأ فادح في رفض هدف بيرفيس إستوبينان في مرمى كريستال بالاس. الخطوط المرسومة في غرفة حكم الفيديو المساعد لتحديد ما إذا كان بيرفيس في موقف تسلل تم رسمها بشكل غير صحيح وكان يجب أن يحتسب الهدف.

ان الهيئة تؤكد قيام رئيس التحكيم هوارد ويب بالإتصال بكل من أرسنال وبرايتون للإقرار بالأخطاء الكبيرة في عملية حكم الفيديو المساعد. كلا الحادثين اللذين كانا بسبب خطأ بشري والمتعلقين بتحليل حالات التسلل تخضعان لمراجعة شاملة من قبل الهيئة".

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