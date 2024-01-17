الأربعاء 17-01-2024
الوكيل الاخباري
 

مدير الأمن العام: انخفاض عدد الحوادث والمخالفات الخطرة منذ إنفاذ القانون الجديد

إطلاق 6 فرص استثمارية جديدة في قطاع السياحة والصناعات الغذائية

الاحتلال يعتقل فلسطينية شمال غرب القدس

قوات الاحتلال تعتقل شابين من مخيم بلاطة شرق نابلس

صحيفة اسرائيلية عن نتنياهو: الحرب قد تستمر حتى 2025

استهدفت 8 آليات و11 جندي اسرائيلي .. القسام تعلن عن عمليات نوعية في غزة

الجرائم الالكترونية تحذر الفتيات من حفظ صورهن على هذا التطبيق !

كيف تحولت صورة البطيخة إلى رمز لدعم فلسطين؟

الاحتلال يقر بحصيلة الاصابات خلال 24 ساعة

المستقلة للانتخاب تطلق خدمة تغيير الدائرة الانتخابية عبر تطبيق "سند"

الأربعاء، 17-01-2024 04:45 م

رئيس لجنة حكام إنجلترا يعترف بظلم ليفربول أمام آرسنال

120241714744388730967 (1)


الوكيل الإخباري - أكد هاوارد ويب رئيس لجنة الحكام في إنجلترا، أن ليفربول كان يستحق ركلة جزاء خلال مواجهة آرسنال، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى الفريقان في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتعادلا بهدف لمثله، وشهدت المباراة إثارة تحكيمية كبيرة لعدم احتساب ركلة جزاء لصالح ليفربول، رغم وجود لمسة يد تبدو متعمدة على مارتن أوديجارد لاعب آرسنال.

وقال ويب في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية: "أنا أيضًا أرى أنها كانت ضربة جزاء، الحكم في الملعب كان يعتقد أن أوديجارد انزلق ورأى ذراعه تتجه نحو الأرض".

وأضاف: "الأمر لا يقتصر على عدم اتزان أوديجارد وسقوطه عن طريق الخطأ، إنه انزلق وأخرج ذراعه، وخلال سحب ذراعه مرة أخرى لمس الكرة باليد".

وتابع: "نظر حكم الفيديو المساعد إلى هذا الجانب، لقد شعر أن الأمر يتعلق بمحاولة أوديجارد أن يجعل نفسه أصغر حجمًا من خلال إعادة ذراعه نحو جسده، هذا هو العنصر المهم هنا".

وختم: "سواء كان الأمر غريزيًا أو متعمدًا، فإن أوديجارد حصل على ميزة كبيرة من خلال إعادة ذراعه ناحية الكرة.. كل ردود الفعل التي تلقيناها بعد ذلك كانت واضحة جدًا، كان من المتوقع أن تحتسب ضربة جزاء في تلك الحالة، سأوافق على ذلك".

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120241712936322882355

منتخب المغرب يستهل مشواره في أمم أفريقيا 2023 أمام تنزانيا الليلة

1202417114553155706726

محمد صلاح قريب من التوصل إلى اتفاق مع فريقه السعودي الجديد

1202417112756805550847 (1)

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

1202417122149997569446

التعمري يزاحم الدردور على صدارة هدافي الأردن

1202417125222180932013

مفاجأة كبرى.. نجم عالمي يقترب من مغادرة الدوري السعودي

1202417142145571239632

تحذير الحكام من التلاعب بنتائج مباريات كأس إفريقيا

أخبار متعلقة
120242113838270440268

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

12202326103530148231520

فان دايك يكشف ما يحتاجه ليفربول للتتويج باللقب