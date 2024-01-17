رئيس لجنة حكام إنجلترا يعترف بظلم ليفربول أمام آرسنال

الوكيل الإخباري - أكد هاوارد ويب رئيس لجنة الحكام في إنجلترا، أن ليفربول كان يستحق ركلة جزاء خلال مواجهة آرسنال، في الدوري الإنجليزي الممتاز.



والتقى الفريقان في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتعادلا بهدف لمثله، وشهدت المباراة إثارة تحكيمية كبيرة لعدم احتساب ركلة جزاء لصالح ليفربول، رغم وجود لمسة يد تبدو متعمدة على مارتن أوديجارد لاعب آرسنال.



وقال ويب في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية: "أنا أيضًا أرى أنها كانت ضربة جزاء، الحكم في الملعب كان يعتقد أن أوديجارد انزلق ورأى ذراعه تتجه نحو الأرض".



وأضاف: "الأمر لا يقتصر على عدم اتزان أوديجارد وسقوطه عن طريق الخطأ، إنه انزلق وأخرج ذراعه، وخلال سحب ذراعه مرة أخرى لمس الكرة باليد".



وتابع: "نظر حكم الفيديو المساعد إلى هذا الجانب، لقد شعر أن الأمر يتعلق بمحاولة أوديجارد أن يجعل نفسه أصغر حجمًا من خلال إعادة ذراعه نحو جسده، هذا هو العنصر المهم هنا".



وختم: "سواء كان الأمر غريزيًا أو متعمدًا، فإن أوديجارد حصل على ميزة كبيرة من خلال إعادة ذراعه ناحية الكرة.. كل ردود الفعل التي تلقيناها بعد ذلك كانت واضحة جدًا، كان من المتوقع أن تحتسب ضربة جزاء في تلك الحالة، سأوافق على ذلك".

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