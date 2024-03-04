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الإثنين، 04-03-2024 03:03 م

رئيس نادي فيوتشر يتوعد لاعب الزمالك ويعلن مقاضاته

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الوكيل الإخباري - وجه وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، انتقادات حادة إلى لاعب فريقه السابق والمنضم حديثًا لصفوف الزمالك، ناصر ماهر، مشددا على أن الأخير مدين للنادي، وسيتخذ ضده الإجراءات القانونية.

وأعلن الزمالك ضم ناصر ماهر قادما من مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال وليد دعبس في تصريحات تلفزيونية: "لدي أزمة مع الزمالك، لقد فعلنا كل ما علينا في صفقة ناصر ماهر، وفوجئت أن اللاعب يقول إن لديه مستحقات باقية عند فيوتشر، وهو في الحقيقة مدين بمبلغ 350 ألفا، ويقول تنازلت عن مستحقاتي، نحن سنقاضيك".

وأضاف: "كان من المفترض أن يكون هناك رد فعل من نادي الزمالك، وبالفعل تحدثت مع أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة النادي، وقلت له إن هذا لا يصح، إذا كان له أموال كنت سأقول هذا حقه، ولكن أنت مدين بأموال".

وتابع موجهًا حديثه إلى ناصر ماهر: "إذا كنت تريد أن تقول للجماهير أنك زملكاوي حتى النخاع، كيف يعقل هذا وأنت لم تكن تتنازل عن جنيه واحد، سأتقدم بشكوى ضده في اتحاد الكرة وأقاضيه رسميا، لأنه يدعي أشياء غير صحيحة وهذا يؤثر على سمعة النادي والإدارة".

وأردف: "ناصر يدعي أن النادي يستولي على مستحقاته، في ظل أنه مديون بـ350 ألف، سأطالب بالتعويض عن تشويه سمعة النادي".

وأكمل: "الإدعاء غير صحيح، نحن في زمن احتراف، هو قال أنا زملكاوي منذ أن ولدت، بالرغم من أنه كان لاعبًا في الأهلي، اللاعب غير المنضبط سيظل كما هو، ناصر ماهر صدر ضده غرامة بسبب أنه لم يسافر مع فيوتشر خارج مصر للعب مباراة ضد الهلال الليبي، كيف ستثق به، والغرامة كانت 500 ألف جنيه، هل هذا كان بسبب انتمائه للزمالك مثلًا أو يجري في دمه".

وواصل: "ما فعله استغلال لمشاعر الجماهير، أقسم بالله هذا اللاعب لا هو أهلاوي ولا زملكاوي الموضوع ماديات، الموضوع لا يتعلق بلون القميص، وأنا أتمنى من الجماهير ألا تُصدق هذا".

واختتم: "أحمد سليمان قال إنه سيصدر بيان اعتذار عن كلام اللاعب ولكن لم يحدث شيء، ناصر ماهر أطلق تصريحات أخطأ خلالها في حق الأهلي وفيوتشر، هذا الكلام لن يتماشى مع الجمهور، نريد أن نشاهد أداء في الملعب".

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